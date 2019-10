Kristián Plaštiak

Zabudnutá hrdinka: Ako 14-ročná zvádzala nacistov, aby ich mohla zabíjať

Prvá polovica dvadsiateho storočia sa niesla v znamení vojen a neľahkých čias, kedy aj obyčajní ľudia museli bojovať o svoje holé životy. Preto sú osudy týchto odvážnych a vytrvalých ľudí pre nás mnohokrát inšpiratívne. My vám prinášame príbeh jednej holandskej hrdinky, ktorá proti nemeckým nacistom bojovala, takpovediac, po svojom.

Freddie Oversteegenová v mladosti. — Foto: National Hannie Schaft Foundation

HAARLEM 19. októbra - Freddie Oversteegenová sa narodila 6. septembra 1925 pri holandskom meste Haarlem. Po vypuknutí vojny a vpáde nacistov do Holandska, sa iba ako 14-ročná pridala k odboju a spolu so svojou sestrou Truus a ich spoločnou priateľkou Hannie Schaftovou pomáhali ničiť mosty a železničné trate a vyslobodzovať židovské deti z koncentračných táborov. To však nebolo všetko. Okrem toho sa všetky tri vydávali do krčiem, kde zvádzali nemeckých vojakov. Pozývali ich na prechádzky do blízkeho lesa, a tam ich, práve vtedy keď to muži najmenej čakali, odstreľovali pištoľami, ktoré mali ukryté v košíkoch na bicykloch. Robili tak každá na vlastnú päsť, zatiaľ čo ostatné dve strážili okolie.

Sila tohto odvážneho tria sa skrývala práve v tom, že vraždenie nacistov by na tri mladé, pekné a nevinne vyzerajúce dievčatá asi nikto nepovedal. „Museli sme to robiť,“ povedala Freddie v jednom z interview. „Bolo to nutné zlo, zabíjať tých, ktorí zradili dobrých ľudí.“ Na otázku, koľkých vojakov sama usmrtila alebo ich pomohla usmrtiť, odpovedala: „Vojaka by sa také niečo nemal nikto pýtať.“

Osudy po vojne

Freddie a Truus vojnu prežili. Hannie, bohužiaľ, nie. Iba pár týždňov pred definitívnou kapituláciou Nemcov bola zajatá a popravená. Hannie sa stala národným obrazom ženského odporu a o jej hrdinskosti sa učili aj deti v školách. V roku 1981 bol podľa nej nakrútený film s názvom The Girl With the Red Hair. Sestry Oversteegenové na svoju spolubojovníčku nezabudli a založili Národnú nadáciu Hannie Schaftovej. V roku 2014 boli obom sestrám udelené Vojnové kríže za mobilizáciu.

Hannie Schaftová Foto: Koláž DN/Wikimedia CC

Truus sa po vojne tešila verejnej publicite a poskytla množstvo rozhovorov o svojich zážitkoch z vojny, čo ju viedlo k tomu, aby v roku 1982 vydala memoáre s názvom When not, now not, never. Zomrela v roku 2016. Freddie sa naopak uchýlila k skromnému rodinnému životu a spolu s manželom Janom Dekkerom mali tri deti. V posledných rokoch života žila v domove dôchodcov v mestečku Driehuis (asi sedem kilometrov od Haarlemu), kde utrpela viacero srdcových infarktov a napokon aj zomrela. Stalo sa tak 5. septembra 2018, iba deň pred svojimi 93. narodeninami.