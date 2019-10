Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Steven Tyler má srdce zo zlata. Spevák Aerosmith otvoril ďalší domov pre zneužívané dievčatá

Prvý domov dal vybudovať ešte v roku 2015 a teraz ponúka útočisko aj pre ďalšie zanedbané dievčatá.

Steven Tyler bol osobne aj pri otváraní druhého domova — Foto: TASR, Facebook/WMC Action News 5

MEMPHIS 20. októbra - Aj keď by to možno každý nepovedal, drsný rocker Steven Tyler pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú bez toho, že by za to potreboval chválu celého sveta. Už v minulosti ukázal, že má srdce zo zlata a nemá problém darovať väčšiu sumu peňazí, aby pomohol dievčatám v núdzi. Janie's Fund, Tylerova nadácia, vznikla ešte v roku 2015. Hneď v prvom roku svojej existencie venovala domovu pre dievčatá v Atlante 500 000 dolárov. Na tomto mieste sa starajú o zanedbávané či zneužívané deti. Cieľom je pomôcť im vrátiť sa do normálneho života. Dievčatá vo veku 12 až 18 rokov bývajú v domove približne 4 až 6 mesiacov. Je to druhé takéto zariadenie v USA, prvý Janie's House otvorili pred 2 rokmi v štáte Georgia.

Frontman skupiny Aerosmith sa osobne zúčastnil na otváraní druhého domova pre zneužívané dievčatá

Všetko sa začalo stretnutím so zanedbanými dievčatami. Ich príbehy a osudy speváka tak poznačili, že si povedal, že im chce a musí pomôcť. Vtedy otvoril prvý domov, vďaka ktorému dievčatá môžu začať odznova. Jeho nadácia s názvom Janie's Fund, ktorú založil tesne po stretnutí, doteraz vyzbierala viac ako 4 milióny dolárov. Informuje o tom portál The Inbox. Druhý domov, ktorý dal spevák vybudovať v Memphise, ponúkne miesto pre ďalších 14 dievčat, ktoré to potrebujú. Toto miesto im ponúkne útočisko a starostlivosť a dievčatá v ňom môžu zostať tak dlho, ako to len budú potrebovať.