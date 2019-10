Dominika Pacigová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V súťaži o najkrajšiu fotku divočiny zvíťazil záber vydeseného svišťa

Súťaž o najlepšiu fotku divočiny má svojho víťaza.

LONDÝN 18. októbra - Čínsky fotograf Yongqing Bao zachytil dramatický moment, ktorý zachytáva najväčšiu výzvu prírody, a to boj o prežitie. Vďaka jedinečnej fotografii sa stal absolútnym víťazom súťaže Wildlife Photographer of the Year a získal prestížne ocenenie, ktoré udeľuje každý rok Prírodovedecké múzeum v Londýne, uvádza portál CNN.

Perfektný okamih

Čínsky fotograf pozoroval istý čas svišťa a tibetskú líšku. Približne hodinu pred tým, ako zachytil jedinečný okamih, si svišť všimol líšku a spustil medzi svojimi poplach. Líška však ešte v tom čase ležala pokojne. V čase, keď si svišť myslel, že mu nebezpečenstvo nehrozí, stal sa obeťou líšky a ocitol sa tvárou v tvár smrti. Jeho pohľad hovorí za všetko.

Fotograf bol na tento moment dobre pripravený, a práve preto zachytil niekoľko momentov, z ktorých vybral ten najlepší. „Z fotografického hľadiska ide o perfektný okamih. Intenzita póz udrží vašu pozornosť a energia medzi vztýčenými labkami evokuje, ako keby boli obaja protagonisti v skvelej rovnováhe,“ povedala predsedníčka poroty Roz Kidman Cox a dodala, že zachytiť interakciu medzi svišťom a tibetskou líškou je veľmi zriedkavé.

Boj o prežitie

Fotograf si prevzal cenu v Prírodovedeckom múzeu v Londýne. „Tento presvedčivý obraz zachytáva najväčšiu výzvu prírody, a to boj o prežitie,“ vysvetlil riaditeľ múzea Michael Dixon.

Porota to však pri výbere víťazov nemala jednoduché. Meno absolútneho víťaza vyberali spomedzi viac ako 48-tisíc fotografií, pričom každý z fotografov sa snažil zachytiť jedinečný okamih, čaro prírody či rivalitu zvierat.

Ďalší ocenení

Spomedzi mladých fotografov roka sa najviac darilo Cruzovi Erdmannovi, ktorý zachytil jedinečný moment pri nočnom potápaní sa v Indonézii. Oceán si zamiloval už v útlom veku, pretože v desiatich rokoch získal potápačské osvedčenie.