Žena omylom vyhodila snubný prsteň. Dvaja smetiari sa prehrabali celým smetiskom, len aby ho našli

Príbeh, ktorý mohol skončiť smutne, sa napokon premenil na rozprávkový koniec.

MONMOUTHSHIRE 18. októbra - Snubný prsteň si väčšina žien stráži ako oko v hlave. Nedávajú si ho dole z prsta, len v ojedinelých prípadoch. Práve to urobila aj Jo Carterová. Počas upratovania si zložila svoj vzácny prsteň, ktorý má hodnotu 3000 libier, informoval o tom portál The Sun. Keď s upratovaním skončila, posledná vec, ktorú urobila, bolo, že išla vyhodiť smeti. Keď sa vrátila späť, uvedomila si, že jej prsteň chýba. Prehľadala celý byt, ale nevedela ho nikde nájsť. Jediné vysvetlenie, ktoré jej dávalo zmysel, bolo to, že ho omylom vyhodila aj so smeťami.

Aj keď pred manželom hanbila, hneď mu povedala, čo sa stalo

Jej manžel ani sekundu nestrácal čas a začal rozmýšľať nad možným riešením. Na manželku sa nehneval a chcel pomôcť nájsť prsteň. Na druhý deň sa vybral na smetisko, kde sa stretol s dvoma smetiarmi, ktorým porozprával ich príbeh. Rhys a Darren mu sľúbili pomoc pri hľadaní strateného pokladu. Trvalo im to 45 minút, kým prehrabali obrovskú kopu smetí, ale napokon sa predsa len stalo niečo neuveriteľné.

Spoločnými silami nakoniec našli ihlu v kope sena

Pri hľadaní manžel spoznal obsah jedného vrecka so smeťami. Vedel, že to je ich vyhodené vrece, a preto dúfal, že prsteň by tam mohol byť. A aj tam bol. Jo sa neskutočne potešila a neváhala smetiarom kúpiť kartón piva a darčekový poukaz. „Sú to neuveriteľne dobrosrdeční ľudia. Bez ich pomoci by sme môj prsteň nenašli," povedala šťastná Jo. Tento príbeh tak nakoniec mal šťastný koniec, a je len ďalším dôkazom, že šľachetní ľudia stále existujú.