Ľubomíra Somodiová

Otec vorkoholik, ktorý prišiel o milovaného syna, posiela všetkým rodičom dojímavý odkaz

Vraví sa, že nie je nič horšie, ako keď rodič prežije vlastné dieťa. Túto skúsenosť má aj J. R. Stoment. Kým jeho dvaja synovia rástli, úspešný podnikateľ trávil celé dni v práci. Jeden z jeho synov však náhle zomrel. Po tom, čo sa dozvedel smutnú správu, uvedomil si, že úspech v práci nič neznamená. Ostatným rodičom poslal srdcervúci odkaz.

Jeho syn zomrel, kým on bol v práci. — Foto: J.R. Storment/Linkedin

PORTLAND 20. októbra - J. R. Storment samého seba opísal ako vorkoholika. „Pred ôsmimi rokmi som bol otcom dvoch dvojičiek a bol som jedným zo zakladateľov firmy Cloudability. Pred tromi mesiacmi som celú spoločnosť kúpil a pred tromi týždňami mi zomrel syn.“ začal dojímavú spoveď, ktorú zverejnil na sociálnej sieti Linkedin.

Správa ho zasiahla v práci

Mladý muž sa dozvedel smutnú správu o smrti syna počas pracovnej konferencie. Spomína si na to, že len minútu pred tým, ako sa mu život obrátil naruby, hovoril kolegom, že za osem rokov mal len týždeň dovolenky. „Zodvihol som telefón a počul som, ako mi manželka hovorí, že môj syn je mŕtvy. Pár viet a to bola celá konverzácia. Potom som najrýchlejším možným spôsobom opustil budovu a šoféroval domov,“ pokračoval vo svojom príbehu.

Keď prišiel domov, spýtal sa ženy, čo sa stalo. Odpovedala mu, že ich spoločný syn Wiley je mŕtvy. Nastala chvíľa paniky, smútku a stresu. „Prešli dve a pol hodiny, kým som mohol vidieť môjho syna. Ležal v posteli, akoby len spal. Ľahol som si vedľa neho a neustále som si opakoval: Čo sa ti, chlapček, stalo?“ napísal na Linkedin nešťastný otecko.

Manželia ostali šokovaní. Foto: J.R. Storment/Instagram

Ľutuje, že so synom nestrávil viac času

Počas dvoch týždňov mu hlavou vírilo veľké množstvo myšlienok a najmä úvahy o tom, čo všetko ľutuje: „Prial som si, aby som niektoré veci robil inak. Bol som smutný, že som nevidel niektoré veci, ktoré robieval. Moja žena mi neustále pripomínala, čo všetko stihol zažiť." Wiley podľa nej navštívil 10 krajín, šoféroval auto na poľnej ceste na Havaji, absolvoval túru v Grécku, potápal sa na Fidži a mnoho ďalších. Dokonca podľa nej pobozkal niekoľko dievčatiek.“

Dvojičky. Zosnulý Wiley trpel epilepsijou. Foto: J.R. Storment/Instagram

„Pamätám si posledný večer. Bol v skutku normálny. Wiley bol zdravý a duchaprítomný. Dokonca boli u nás na večeri aj priatelia s deťmi. Môjmu synovi sa nepáčilo, ako ostatné deti skáču po trampolíne. Nervózne im hovoril, že to robia zle,“ priblížil. Otec sa rozhodol urobiť so synom poriadok. „Bol som k nemu prísny. Stále vidím slzy stekajúce po jeho tvári a počujem protesty: „Ale vy ma nepočúvate. Nikto ma nepočúva,“ vylieval si neskôr srdce neskôr J. R.

Potom spolu so ženou uložili deti do postele. Porozprával sa s Wileym a zmierili sa. Ráno išiel tak ako vždy do práce. Jeho manželka syna nebudila, myslela si, že ešte spí.

Lekár neskôr odhadol, že Wiley bol mŕtvy najmenej 8 až 10 hodín, čo naznačuje, že zomrel v noci. Wileymu bola minulý rok diagnostikovaná typická mierna forma epilepsie. Všetci detskí lekári a neurológovia, s ktorými sme diskutovali o jeho stave, povedali, že sa nemusíme báť,“ napísal v liste.

Zdrvený otec odkazuje: Objímajte svoje deti

Stormet tvrdí, že mnohí ľudia sa ho pýtajú, ako môžu jemu a jeho rodine pomôcť. On im hovorí:

„Objímajte vaše deti a netrávte všetok váš čas v práci. Pretože potom si to nebudete môcť odpustiť, rovnako ako ja. Došiel som k záveru, že v živote musí byť rovnováha, ale ja som ju nemal. Teraz, keď píšem tento príspevok, prišiel za mnou môj druhý syn Oliver a namiesto toho, aby som ho poslal preč, rozhodol som sa s ním zahrať. Škoda, že za túto lekciu som musel zaplatiť príliš vysokú cenu.“