Októbrové El Clásico odložili na neskorší termín, kluby sa majú dohodnúť

Dôvodom sú na rovnaký deň v katalánskej metropole naplánované a vopred ohlásené protesty a demonštrácie.

Útočník Barcelony Lionel Messi (vľavo) a stopér Madridu Sergio Ramos pri výmene názorov v šlágri 26. kola La Ligy Real Madrid - FC Barcelona v Madride 2. marca 2019 — Foto: TASR/AP

Barcelona 18. októbra (TASR) - Prestížne futbalové El Clásico v rámci španielskej La Ligy medzi FC Barcelonou a Realom Madrid, ktoré sa malo hrať pôvodne 26. októbra, preložili na neskorší termín. Dôvodom sú na rovnaký deň v katalánskej metropole naplánované a vopred ohlásené protesty a demonštrácie.

Verdikt vyriekla súťažná komisia najvyššej španielskej súťaže. Hrať sa malo na Camp Nou, ale napätá situácia pre politické protesty odohranie duelu v pôvodnom termíne zmarilo. Oba kluby sa teraz môžu do 21. októbra (do 10.00 hod.) dohodnúť na novom termíne. Ak sa im to nepodarí, dátum určí komisia.

Vedenie ligy pôvodne chcelo, aby si mužstvá vymenili poradie zápasov a prvý by sa hral v Madride. Barca aj Real to však odmietli. Vo veci zasiahla aj národná federácia, ktorá odporučila po konzultácii s vládou zápas nehrať, pretože by to bolo veľké bezpečnostné riziko. Očakáva sa, že zápas preložia na december ešte pred zimnú prestávku.

V Barcelone prebiehajú protesty proti pondelňajšiemu rozsudku Španielskeho najvyššieho súdu nad katalánskymi politikmi. Z nich deväť dostalo tresty od 9 do 13 rokov väzenie nepodmienečne za usporiadanie referenda v roku 2017. Protesty v Katalánsku prerástli do násilných stretov s políciou.