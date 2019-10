TASR

Dnes o 12:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Andruskó, ktorý sprostredkoval vraždu Jána Kuciaka, pristúpil na dohodu o vine a treste

Potvrdila to jeho advokátka Lívia Kňažiková.

Martina Kušnírová a Ján Kuciak — Foto: Facebook/Ján Kuciak

Pezinok 18. októbra (TASR) - Na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v Pezinku eskortovali v piatok doobeda Zoltána Andruskoá, ktorý je obvinený zo sprostredkovania vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. So špeciálnym proukrátorom následne pristúpil na dohodu o vine a treste.

Potvrdila to jeho advokátka Lívia Kňažiková, pričom dohodu musí ešte odobriť súd. „Dohoda o vine a treste bola uzavretá s prokurátorom, k jej obsahu sa vyjadrovať nebudem," povedala pre médiá. O výške trestu hovoriť nechcela.

Trest znížili viac ako o tretinu

Ako vysvetlil obhajca poškodených Daniel Lipšic, všetky zúčastnené strany sa dohodli, že to zatiaľ zverejňovať nebudú. Priblížil však, že Andruskóovi znížili trest o viac ako tretinu, keďže s políciou a prokuratúrou od začiatku spolupracoval a jeho výpoveď je kľúčová.

„V takomto prípade je možné výraznejšie znížiť výšku trestnej sadzby aj pod jednu tretinu trestnej sadzby. To sa udialo, dalo sa to aj predpokladať, pretože spolupracoval od začiatku a jeho výpoveď bola kľúčová pre identifikáciu a obvinenie ďalších páchateľov, najmä sprostredkovateľky a finálneho objednávateľa," skonštatoval Lipšic.

Andruskó by mal v tomto prípade ísť do väzenia minimálne na osem až 16 rokov. Pôvodne mu hrozilo 25 rokov alebo doživotie. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) by mohol podľa Lipšica stihnúť o dohode rozhodnúť ešte tento rok.

„Rozhodnutie môže byť rýchlejšie. ŠTS koná o dohodách veľmi rýchlo, je dosť možné, že to bude do konca roka," doplnil. Upozornil tiež na to, že súd dohodu môže aj neschváliť.

Sprostredkovateľ vraždy

Andruskó bol v prípade Kuciakovej vraždy spolu s Alenou Zsuzsovou obvinený ako jej sprostredkovateľ. Obvinení sú ešte Miroslav M., ktorý sa priznal k streľbe, a Tomáš Zs. ako pomocník pri vražde. Z objednávky je obvinený Marian Kočner, ktorý je vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek. Andruskó sa k skutku priznal a s políciou spolupracoval.

„Pri dohode o vine a treste sa trestné konanie výrazne zrýchľuje, pretože sa vec neprejednáva pred súdom na hlavnom pojednávaní, navyše voči uzavretej dohode schválenej súdom nie je možné podať odvolanie," vysvetlil pre TASR docent trestného práva a advokát z kancelárie Kinstellar Peter Kováč.

Zavraždený Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Za Kuciakovu vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70 000 eur.