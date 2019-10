TASR

Most, SMK a MKDA pôjdu do volieb na jednej kandidátke, šéfovia nebudú na čele

Bude mať názov Strana regiónov Most MK a vytvorí ju MKDSZ-MKDA.

József Menyhárt, Béla Bugár — Foto: TASR/Marko Erd, Jakub Kotian

Bratislava 18. októbra (TASR) - Strany Most-Híd, MKDSZ-MKDA a SMK sa dohodli, že do budúcoročných parlamentných volieb pôjdu na kandidátnej listine spoločnej volebnej strany. Bude mať názov Strana regiónov Most MK a vytvorí ju MKDSZ-MKDA.

Ani jeden z predsedov strán nebude na čele kandidačnej listiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme aj tlačový tajomník SMK Róbert Králik. Strany vytvoria aj spoločný kampaňový štáb a spoločný volebný program.

„Kandidáti na spoločnej kandidátnej listine musia akceptovať hodnotové rozdiely strán a navzájom nemôžu viesť antikampaň. Strany zabezpečia kvóty aj pre kandidátov iných národností. Úspešní kandidáti po voľbách v parlamente vytvoria spoločný poslanecký klub," uvádza sa v stanovisku strán.

Predsedníctvo by mali mať obe strany v priebehu budúceho týždňa. „Potom musia ešte republikové rady strán odsúhlasiť kandidátku," ozrejmil predseda Mosta-Híd Béla Bugár. S ostatnými stranami budú podľa jeho slov rokovať až po spoločnej dohode.

Bugár dodal, že na rokovanie pozvú minimálne hnutie Spolupatričnosť. Na otázku, či mu neprekáža ich podmienka z minulosti, aby na spoločnej kandidátke maďarských strán nebol on, ani niektorí iní členovia Mosta-Híd odpovedal, že je to v poriadku. „Napriek tomu ich môžeme pozvať na rokovanie. Ak budú mať znova túto podmienku, to je ich problém, nie náš," dodal.

„Informáciu o stave ich rokovania berieme na vedomie," reagoval predseda Maďarského fóra a nezaradený poslanec Zsolt Simon. Pripomenul, že MF nepôjde do žiadnej spolupráce, v ktorej bude Bugár. Cieľom jeho strany je podľa neho vytvoriť pre maďarských voličov alternatívu, ktorá nepôjde do volieb so Smerom-SD.

Na otázku, či bude Maďarské fórum spolupracovať s hnutím Összefogás-Spolupatričnosť aj bez SMK odpovedal, že naďalej rokujú. MF je však podľa jeho slov pripravené ísť do volieb aj samostatne. Predpokladá, že MF sa s hnutím stretne začiatkom budúceho týždňa. Spolupatričnosť chcela počkať na rozhodnutie SMK.

Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. Spomínali sa viaceré možné spolupráce, napokon sa dohodli tieto tri strany. Rokovali aj ďalšie dva subjekty Maďarské Fórum a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť.