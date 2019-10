Pavol Hirka

Dnes o 09:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Trenčiansky kraj nie je iba Čachtický hrad alebo Beckov. Ukryté krásy tohto regióna vám učarujú

Dovolenka na Slovensku rozhodne nie je nápad na zahodenie.

Holubyho chata — Foto: holubyhochata.sk

TRENČÍN 18. októbra - Často si to ani neuvedomujeme, že naša krajina ponúka miesta, ktoré svojou krásou dokonale zastúpia drahé zahraničné dovolenky, nie sú až tak známe a pritom ich máme rovno pod nosom. Jednotlivé kraje sa rozhodne neoplatí ignorovať.

Platí to aj pre Trenčiansky kraj. To nie sú iba obľúbené lokality ako Trenčiansky, Čachtický hrad alebo Bojnický zámok. Región toho ponúka omnoho viac a na svoje si prídu ako milovníci prírody, tak aj tí, ktorí by chceli vidieť ďalšie pamiatky a obohatiť sa aj kultúrne.

V malebnom prostredí v područí Bielych Karpát tak môžete stráviť niekoľko príjemných dní návštevou niekoľkých menej známych miest, ktoré však dokážu poskytnúť rovnako plnohodnotný zážitok ako návšteva hradov či zámkov. Tie však, samozrejme, vynechať nemusíte - predsa len, budete to mať po ceste. Pozrite sa s nami na lokality, ktoré by vám pri najbližšej návšteve Trenčianskeho kraja nemali uniknúť.

Park Miniatúr v Podolí

Unikátnym projektom sa môžu pochváliť obci Podolie neďaleko Nového Mesta nad Váhom. V Parku Miniatúr si totiž môžete vychutnať kultúrne dedičstvo Slovenska v maličkej podobe. Ako uvádza stránka projektu, pod holým nebom sa nachádza viac ako 80 modelov hradov, zámkov, kostolíkov či rodných domov významných osobností.

Miniatúra hradu Tematín Foto: parkminiatur.sk

Miniatúra rodného domu Pavla Országha Hviezdoslava Foto: parkminiatur.sk

V areáli, ktorý vznikol v roku 2001, si tak môžete pozrieť vierohodné zobrazenia (modely sú postavené ako vedecké rekonštrukcie) Čachtického hradu, Kostola sv. Michala v Dražovciach či rodného domu Pavla Orsázgha Hviezdoslava. Zabavia sa a aj sa čosi naučia všetky vekové kategórie.

Veľká Javorina - Holubyho chata

Milovníkov turistiky môže zaujať Holubyho chata. Obľúbená destinácia sa nachádza na východnom svahu Veľkej Javoriny v Bielych Karpatoch v nadmorskej výške 920 m. n. m. a patrí k najstarším horským chatám na Slovensku - základný kameň položili v roku 1923. Aj napriek tomu, že ju v prvých rokoch zničil požiar, sa dokázala vzchopiť a zostala miestom, ktoré si zachovalo jedinečnú atmosféru.

Holubyho chata Foto: holubyhochata.sk

Holubyho chata Foto: holubyhochata.sk

Holubyho chata Foto: holubyhochata.sk

Samozrejmosťou je možnosť ubytovania sa, vďaka čomu si na Holubyho chate môžete oddýchnuť od rušnej civilizácie. Okolie navyše ponúka množstvo príležitosti, ako si vychutnať krásy okolitej prírody, a blízko to budete mať aj napríklad na Trenčiansky, Čachtický či Beckovský hrad.

Prvý sprístupnený úsek Vážskej cyklomagistrály

Máme tu aj niečo pre cyklistov. Od minulého roka môžu využívať prvý z ôsmich úsekov Vážskej cyklomagistrály, ktorý vedie od hranice s Trnavským krajom až po Nové Mesto nad Váhom. Trinásťkilometrový úsek ponúka priestor na to, aby ste sa kochali regiónom, a zároveň si tak trochu zašportovali.obr

Ako uvádza Trenčiansky samosprávny kraj na svojej stránke, cyklotrasa prechádza katastrom štyroch obcí (Horná Streda, Brunovce, Potvorice, Považany) a mesta Nové Mesto nad Váhom. Vo svojej priemernej šírke 3 metre je vedená prevažne po korune ochrannej hrádze rieky Váh.

Bzince pod Javorinou

Zaujímavosť ponúkajú aj Bzince pod Javorinou. V obci nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti Nového Mesta nad Váhom sa totiž narodila spisovateľka Ľudmila Riznerová-Podjavorínska. Kto by nepoznal rozprávky ako Zajko Bojko alebo Čin-Čin, ktoré nás sprevádzali celým detstvom?

Milovníkov týchto diel, literatúry všeobecne a našich dejín isto poteší, že v obci sa od roku 1960 v jej rodnom dome nachádza pamätná izba. Ak chcete nasať atmosféru, v ktorej kedysi tvorila obľúbená spisovateľka, lepšiu príležitosť mať nebudete.

Pamätná izba Ľudmily Podjavorínskej Foto: Facebook/Vladimir Brezinsky

Okrem spomienok na známu literátku sa môžu ľudia „zoznámiť aj s ľudovou kultúrou a tradíciami tejto rázovitej obce”. Expozícia bola až donedávna súčasťou Trenčianskeho múzea, dnes ju už spravuje obec Bzince pod Javorinou.

Haluzická tiesňava

A čo takto miesto, ktoré vyzerá, ako keby na Slovensko ani nepatrilo? Niektorí prirovnávajú k Novému Zélandu, iní zasa k exotickej džungli. Haluzická tiesňava je naozaj magickou oázou pokoja. Ak sa chcete prejsť Haluzickou tiesňavou, musíte si urobiť výlet k obci Štvrtok v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Výlet je vhodný aj pre rodiny s malými deťmi, pretože kaňon je dlhý iba jeden kilometer, a tak sa príliš neunavia nohy ani malých ani veľkých. Vymlel ho miestny potok, no dodnes možno pozorovať jeho neustále prehlbovanie a rozširovanie.

Tiesňava bola v roku 1963 vyhlásená za prírodnú pamiatku a v súčasnosti je chránená štvrtým stupňom ochrany. Nenašli by ste v nej žiadne oficiálne turistické značky, iba náučný chodník, ktorý vám o magickej tiesňave prezradí viac.

Vychutnať si tu však môžete pohľad na stromy a rastliny sršiace zeleňou a tešiť sa môžete aj na viaceré kaskády, vodopády či tmavé skalné otvory. Nájdete tu aj technickú pamiatku v podobe hrádze.