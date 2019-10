Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Až 20 % ľudí trpí bolesťami hlavy z banálneho dôvodu, o ktorom takmer nik netuší. Takto sa bolesti navždy zbavíte

Všetky svaly a kĺby spolu navzájom fungujú a existujú, preto by ste nemali podceňovať ani ten kĺb, ktorý je vo vašich ústach.

Bolesť hlavy môže signalizovať aj problémy s kĺbmi — Foto: Flickr

BRATISLAVA 19. október – Bolesť hlavy, krčnej chrbtice alebo bolesť zubov nemusí nutne znamenať, že máte problém so stavcami alebo zubný kaz. Problém môže mať pôvod vo vašich ústach. Mnoho ľudí vôbec nevie, že tieto príznaky môžu súvisieť s čeľustným kĺbom. Práve tento kĺb zabezpečuje viaceré pohyby ako napríklad otváranie a zatváranie úst, posuny sánky rôznymi smermi. Odborníci tvrdia, že približne 20 % populácie trpí poruchou tzv. spánkovosánkového kĺbu. To môže spôsobovať nepríjemné pukanie, praskanie a poruchy zhryzu. Pri spomenutých príznakoch môžete navštíviť stomatológa, alebo aj fyzioterapeuta. Všetky svaly a kĺby spolu navzájom fungujú a existujú, preto by ste nemali podceňovať ani tento druh kĺbu, ktorý je vo vašich ústach.

Poruchy čeľustného kĺbu môžme ovplyvniť aj správnym držaním tela

„Postavenie hlavy a záhlavia a poloha čeľuste je daná polohou hlavy na krčnej chrbtici. Najprv musíme správne narovnať celé telo – záhlavie a krčnú chrbticu - a následne dať čeľusť do správnej polohy. Čeľusť sa nemôže napraviť, ak je zlé držanie tela,“ vysvetľuje fyzioterapeutka Martina Nagyová z centra zdravia Fymas.

Stačí sa zbaviť niektorých zlozvykov, aby ľudia predišli nepríjemným bolestiam

Najčastejší problém, ktorý spôsobuje bolesti čeľustného kĺba, je škrípanie zubami. Ten sa objavuje najmä v noci. „Niektorí ľudia, ktorí podliehajú stresu, majú počas dňa stisnuté zuby, resp. stískajú sánky k sebe a rozprávajú cez zuby. Nerozprávajú tak cez otvorené ústa. Vtedy dochádza k napätiu tohto kĺbu a môže sa blokovať,“ hovorí fyzioterapeutka. Ďalším zlozvykom je samotné vysunutie hlavy vpred, čo robia ľudia väčšinou keď sedia za počítačom. Aj strava je veľmi dôležitá. Ak musí kĺb prekonávať väčší odpor, veľa sa hýbe a posiluje sa. Ak pociťujete bolesť kĺbu vysaďte zo svojho jedálnička niektoré jedlá, pri ktorých musíte veľa prežúvať. Vhodnejšou alternatívou sú kašovité jedlá.

Poruchy čeľustného kĺbu môžeme napraviť aj správny držaním tela Foto: Pixabay

Čeľusť priamo ovplyvňuje aj spôsob reči

„Keď človek rozpráva so zavretými ústami, cez zuby, tak sa kĺb nehýbe tak, ako by sa mal. Treba správne artikulovať a otvárať ústa,“ aj týmto sa podľa fyzioterapeutky ovplyvňuje poloha čeľustného kĺbu.

K opotrebovaniu kĺbov dochádza pri ich nadmernom preťažovaní a v dôsledku starnutia

Kĺbová chrupavka s vekom stráca pevnosť i pružnosť, stenčuje sa a objavuje sa bolesť kĺbov. Najviac takto trpia veľké kĺby – kolená, bedrá a ramená. Bolesť a opuch kĺbov sa môžu objaviť i náhle, vplyvom preťaženia, úrazu či zápalu. V tomto prípade je vždy nevyhnutné lekárske vyšetrenie. Primeraná pohybová aktivita je nevyhnutná pre správnu výživu chrupavky.