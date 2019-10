Najkrajšie dievčatko na svete pochádza z Ruska. Šesťročná Alina patrí medzi najžiadanejšie modelky

Половина пути к каникулам пройдена ?? ⠀ У брата Алины в школе модульная система. Учится 5/1! Поэтому отдых уже совсем скоро ? Как учатся в ваших школах? ⠀ Foto @yulia_rub_kids_family_photo Ma @pkmanagement Agent Italy @ksyusha_abdukhanova @modamodakids

A post shared by Алина Якупова (@alina_yakupova_official) on Sep 18, 2019 at 10:59am PDT