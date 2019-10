TASR

Dnes o 16:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dučák popiera falšovanie zmeniek, Tótha sa pýtal na Kuciakovu vraždu

Jozef Dučák odmieta, že by pomáhal pri falšovaní sporných televíznych zmeniek.

Jozef Dučák — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. októbra (TASR) – Jozef Dučák odmieta, že by pomáhal pri falšovaní sporných televíznych zmeniek. Označil to za nezmysel. Počas svedeckej výpovede pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo štvrtok poprel, že by pre Kočnera, ktorý je v prípade obžalovaný, zháňal starú tlačiareň, atrament, papier a pero na výrobu falšovaných zmeniek.

Vo výpovedi sa vyjadril aj k svojmu stretnutiu s bývalým exsiskárom a novinárom Petrom Tóthom okolo vraždy novinára Jána Kuciaka. „Chcel som vedieť, čo je pravdy na tom, že je Maroš (jedna z prezývok Kočnera - pozn. red.) zapletený v súvislosti s vraždou Kuciaka," povedal Dučák na margo dôvodu, prečo sa stretol s Tóthom v septembri 2018. Na túto otázku mu mal dať Tóth, ktorý v súčasnosti proti Kočnerovi svedčí, zmätočné odpovede.

Dučák tiež uviedol, že na základe Tóthovho pokynu odovzdal ešte v lete 2018 Alene Zsuzsovej škatuľu s papiermi od Kočnera. Čo v nej bolo, nevie. Zsuzsovú zadržali v septembri 2018 pre objednávku Kuciakovej vraždy.

Vzťah ku Kočneru označil Jozef D. za priateľský odvtedy, ako mu mal pomôcť v kauze pezinskej skládky. Dučák vysvetľoval, že mu chceli úradníci doručiť akúsi zásielku, načo mu Kočner navrhol riešenie. „Prepíš to na mňa, mňa určite nezavrú," priblížil.

Po jeho svedeckej výpovedi obžalovaný Rusko vyhlásil, že by boli s Kočnerom hlúpi, keby sa spoliehali na falšovanie Dučáka. Vedúca právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich výpoveď svedka spochybnila vzhľadom na to, že figuruje s Kočnerom vo viacerých kauzách. V kauze Technopol Servis, kde je Dučák obvinený, ho zastupuje Michal Mandzák, jeden z advokátov Kočnera.

Pojednávanie v Ústave na výkon väzby (ÚVV) Bratislava pokračuje s výsluchom niekdajšieho majiteľa produkčného domu Forza a súčasného prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika, na ktorého sa počas svojej svedeckej výpovede odvolávala aj exmanželka Ruska Viera Rusková.

Obžalovaní Kočner a Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Kočner je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a obžalovaný v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.