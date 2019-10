TASR

Brexit majú v rukách Európska rada a EP, britský parlament zasadne mimoriadne

Dolná komora britského parlamentu zasadne 19. októbra prvýkrát v tomto storočí mimoriadne v sobotu

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Londýn 17. októbra (TASR) - Dolná komora britského parlamentu zasadne 19. októbra prvýkrát v tomto storočí mimoriadne v sobotu - aj preto, aby hlasovala o revidovanej dohode o odchode Británie z Európskej únie, ktorú vo štvrtok dosiahol premiér Boris Johnson s Bruselom, píše vo štvrtok v analýze britská spravodajská stanica BBC.

Hlasovanie však bude tesné, pretože desať poslancov zo severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) avizovalo, že dohodu o tzv. brexite nepodporí. Podpora strany DUP je pritom pre britského premiéra rozhodujúca pri hlasovaní o dohode v parlamente.

Už bez írskej poistky

Súčasťou novej dohody už nie je tzv. írska poistka, ktorá bola jedným z hlavných dôvodov neschválenia predchádzajúcej verzie dohody v britskom parlamente. Podľa novej verzie dohody by Severné Írsko pokračovalo v dodržiavaní pravidiel a noriem EÚ pre všetok tovar.

Tým by sa odstránila potreba regulačných kontrol tovaru prekračujúceho hranicu medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou ako zostávajúcim členom EÚ. Hoci by Severné Írsko opustilo colnú úniu EÚ, colné postupy EÚ by sa stále uplatňovali na tovar prichádzajúci do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva.

Zákonodarný zbor Severného Írska bude mať vo svojej právomoci tieto osobitné opatrenia po štyroch rokoch zrušiť, avšak so súhlasom väčšiny poslancov. V opačnom prípade budú opatrenia pokračovať.

Súčasťou aj politická deklarácia

Súčasťou revidovanej dohody je aj politická deklarácia. Ide o jej nezáväznú súčasť, ktorá stanovuje plány budúcich dlhodobých vzťahov medzi Britániou a EÚ. Východiskom stále ostáva, že Británia oficiálne opustí EÚ o polnoci 31. októbra, pokračuje v analýze BBC.

Pokiaľ poslanci dohodu odmietnu, predseda britskej vlády Johnson je povinný požiadať o odklad brexitu. Ak premiér Johnson odmietne napísať list so žiadosťou o odloženie brexitu, je pravdepodobné, že bude čeliť stíhaniu.

Pokiaľ aj Johnson požiada o odklad, nie je záruka, že s tým ostatné krajiny EÚ budú súhlasiť. Vystúpenie Londýna z EÚ bez dohody by znamenalo, že Spojené kráľovstvo by okamžite opustilo colnú úniu a jednotný trh.

Očakávajú sa predčasné voľby

Očakáva sa, že v Británii sa po 31. októbri uskutočnia predčasné voľby. Nie je však jasné, či k nim dôjde ešte v tomto roku alebo začiatkom budúceho roka. Dohodu sa podarilo dosiahnuť vo štvrtok vyjednávacím tímom Británie a EÚ pred summitom lídrov štátov EÚ, ktorý sa začína popoludní.

EÚ momentálne čaká na list s právnym návrhom, ktorý má vo štvrtok zaslať britská vláda. Obsahom tohto listu, ako aj deklaráciou o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou, sa budú vo štvrtok večer zaoberať premiéri a prezidenti členských krajín na prebiehajúcom summite EÚ.

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier uviedol, že uvedený list znamená právnu istotu a dobrú správu pre občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, pričom ich práva budú zaručené. Taktiež sú podľa neho zaručené aj finančné záväzky Británie voči rozpočtu EÚ a záruky zostali zachované aj čo sa týka ochrany zemepisných názvov európskych výrobkov, duševného vlastníctva či ochrany osobných údajov.

Zmeny v dohode o brexite sa týkajú predovšetkým režimu na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Barnier spresnil, že snaha vyjednávacích tímov bola zamedziť zavedeniu "tvrdej" hranice a zachovať integritu jednotného trhu na írskom ostrove, hoci Londýn trval na zotrvaní Severného Írska v britskom colnom režime.

Posledné slovo má Európsky parlament

Po tom, ako dohodu o brexite zhodnotia lídri na summite EÚ, rokovať o nej bude Európsky parlament, ktorý má posledné slovo. Britský parlament má o revidovanej dohode o brexite hlasovať nadchádzajúcu sobotu.

Britský premiér Boris Johnson už vyzval poslancov parlamentu v Londýne, aby ju v sobotu na mimoriadnom zasadnutí schválili. Líder hlavnej britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn vo štvrtok vyzval zákonodarcov, aby odmietli návrh dohody o brexite.

Dohoda, dosiahnutá medzi vyjednávačmi z oboch strán, znamená aj zavedenie prechodného obdobia na zmierneniu "šoku z brexitu", ktoré bolo stanovené do konca decembra 2020. Na základe dohody však toto 14-mesačné obdobie môže byť predĺžené o jeden alebo dva roky.