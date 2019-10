Zážitkový program a knižka Zberný dvor v Žiline motivujú žiakov triediť odpad

TASR

Žiakom ZŠ ich predstavili vo štvrtok na pôde Mestského úradu (MsÚ) v Žiline.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 17. októbra (TASR) – Motivovať žiakov základných škôl (ZŠ) triediť odpad a chrániť životné prostredie má pomôcť zážitkový program Zberný dvor a rovnomenná knižka speváka a spisovateľa Branislava Jobusa. Žiakom ZŠ ich predstavili vo štvrtok na pôde Mestského úradu (MsÚ) v Žiline.

„Menšie deti to ešte vie nadchnúť. Preto je dôležité pracovať s nimi už od materských škôl a ZŠ. Čím sú staršie, tým je to pre ne menej zaujímavé. Máme skúsenosť, že stredoškolákov to už prakticky vôbec nezaujíma. Keď nepodchytíme mládež odmalička a nepremostíme triedenie odpadov na životné prostredie, potom sa už veľmi ťažko podchytávajú," povedal Marek Brinzík, riaditeľ Organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, ktorá financuje triedený zber na území mesta Žilina.

Doplnil, že pred rokom sa spojili s Jobusom. „Spoločne vyšla motivačná knižka Zberný dvor. A využili sme to, že je spevák a má kapelu Vrbovskí víťazi, ktorá hrá na recyklované nástroje. Urobili sme aj zážitkový program, ktorý má premiéru v Žiline," vysvetlil Brinzík.

Knižka Zberný dvor sa podľa Jobusa odlišuje od jeho doterajších kníh, pretože sú v nej živé smeti. „Hodíš ich do koša a tam to pre teba končí. Ďalej je to už nezaujímavé. Ale tam sa kniha začína. Smeti vyvážajú v smetiarskom aute, vezú ich na zberný dvor a veľmi sa boja, čo s nimi bude. A zistia, že keď ich roztriedia, tak to nie je ich koniec, ale začiatok. Idú na recykláciu," uviedol Jobus.

„Napríklad na tričku mám odpadkového fantóma, zloženého zo smetí. Pomáha triediť smeti, ktoré sú na kôpke nezaradeného odpadu. To je najväčší problém, lebo nezaradený odpad nejde ešte raz do "života". Ale ide na skládku, kde hnije niekoľko desaťročí, storočí alebo ide do spaľovne. Takže odpadkový fantóm pomáha triediť nezaradený odpad, čo sa dá ešte zachrániť z pohľadu smetí. V knihe sú napríklad rozprávky Ako išiel alobal s celofánom na vandrovku alebo Odpadkový fantóm chcel zašiť ozónovú dieru," dodal Jobus.

Podľa vedúceho odboru životného prostredia MsÚ v Žiline Andreja Vidru chce mesto zvýšiť povedomie o triedení odpadov. „S úrovňou triedenia sme celkom spokojní, za minulý rok to bolo 41 percent. Oproti porovnateľným mestám sme na tom celkom dobre. Ale chceme sa zlepšovať a toto je jeden z mechanizmov. Najlepšie je vychovať najmladšie generácie, preto zážitkový program pre žiakov. Viaceré školy sú zapojené aj do programu Zelená škola. Žiaci triedia odpad a viackrát sa nám potvrdilo, že doma potom učia rodičov alebo starších ľudí triediť," uzavrel Vidra.