Hokejová Liga majstrov: Libercu na postup nestačili ani dva góly Libora Hudáčka

Hokejisti Liberca v priamom súboji o postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov prehrali s nemeckým tímom Augsburger Panther 2:3.

Na snímke vľavo Libor Hudáček v drese slovenskej reprezentácie — Foto: TASR/František Iván

Praha 16. októbra (TASR) – Bílí Tygři potrebovali na postup z druhého miesta v C-skupine tri body za víťazstvo v riadnom hracom čase. Napriek dvom gólom slovenského útočníka Libora Hudáčka v prvej tretine sa im to však nepodarilo, v závere zápasu sa snažili o víťazstvo aj v hre bez brankára, no súper strelil do prázdnej brány rozhodujúci gól.

Fínsky klub Tappara Tampere v A-skupine potvrdil postup do playoff výhrou nad beznádejne posledným norskym tímom Frisk Asker. Nóri, ktorí nezískali v šiestich dueloch ani bod, kládli väčší odpor len v prvej tretine, ktorú vyhrali, v ďalších dvoch už dominovali domáci a triumfovali 7:3.

Hradec Králove aj napriek istote postupu rozdrvil Graz

Hokejisti Hradca Králové vyhrali v stredajšom zápase Ligy majstrov nad rakúskym Graz 99ers vysoko 7:1. Už pred zápasom s posledným tímom H-skupiny mali Východočesi istú účasť vo vyraďovacej súťaži, z druhého miesta za vedúcou švédskou Frölundou.

Odpor Grazu zlomili domáci až v poslednej tretine, ktorú vyhrali 5:0, pri pomere striel 25-2. Na výhre sa gólom a dvomi asistenciami podieľal slovenský útočník Matej Paulovič, dve nahrávky na gól zaznamenal tiež Lukáš Cingel.