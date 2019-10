TASR

Lenny Kravitz sa na začiatku leta vráti na Slovensko

TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.

Americký rockový muzikant Lenny Kravitz — Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) - Multitalentovaný spevák a hudobník Lenny Kravitz ohlásil svoje blížiace sa turné s názvom Here to Love Tour 2020. Rodák z New Yorku sa slovenskému publiku predstaví 1. júla budúceho roka na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Spevák, gitarista a skladateľ Lenny Kravitz po dvoch rokoch opäť zavíta aj do našich končín. Posledný Kravitzov koncert na našom území, ktorý odohral 5. júna 2018 v bratislavskom NTC, zožal mimoriadny úspech a vypredal sa bezprostredne po ohlásení tejto hudobnej udalosti. Organizátorom sa v rámci pripravovaného turné podarilo dohodnúť s manažmentom interpreta na vystúpení vo veľkorysejších priestoroch Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý ponúka vyššiu kapacitu.

„Zimný štadión Ondreja Nepelu pojme takmer dvojnásobnú kapacitu návštevníkov v porovnaní s Arénou NTC, v ktorej sa posledný koncert Lennyho Kravitza uskutočnil. To sa odrazí na cene vstupeniek a budú tak cenovo dostupnejšie," informovali zástupcovia agentúry Vivien.

Multinštrumentalista Lenny Kravitz je známy svojimi nesporne energickými vystúpeniami. Aj nadchádzajúci koncert sľubuje zachovanie odkazu a autentickosť jeho živých vystúpení. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na prierez jeho tvorby.

Zaznejú najväčšie hity Kravitzovej kariéry ako American Woman, Flyaway, I Belong To You, Ain"t Over tilit"s Over či skladba Again. Okrem piesní, ktoré mapujú hudobníkovu tridsaťročnú kariéru, sa priaznivci sympatického Američana dočkajú aj novšej produkcie. Na najnovšom, jedenástom albume s názvom Raise Vibration povyšuje Lenny Kravitz spojenie rock"n"rollu, funku, bluesu a soulu.

Lenny Kravitz je považovaný za jedného z vynikajúcich rockových hudobníkov našich čias. Prekročil hranice žánru, štýlu, rasy a postavenia počas jeho tridsaťročnej hudobnej kariéry. V produkcii speváka cítiť prvky soulu a vplyvy rocku a funku 60. a 70. rokov.

Cenu Grammy získal štyrikrát a je držiteľom rekordu najvyššieho počtu víťazstiev v kategórii Najlepší mužský rockový spevácky výkon. Okrem jeho desiatich štúdiových albumov, ktorých sa celosvetovo predalo 40 miliónov, je tento viacrozmerný umelec vnímaný aj ako fashion ikona a uplatnil sa aj vo svete filmu. V kasovom trháku Hry o život a Hry o život: Skúška ohňom sa predstavil ako Cinna. Zahral si aj v pozitívne hodnotených filmoch Precious a Komorník.