Dnes o 13:38 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Alpsko-jadranský pohár: Levice prehrali na palubovke rakúskeho Gmundenu

V zápase sa bojovalo o každý bod.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Gmunden 16. októbra (TASR) - Basketbalisti Levíc neuspeli vo svojom druhom vystúpení v rámci B-skupiny Alpsko-jadranského pohára, keď na palubovke rakúskeho Swans Gmunden prehrali 76:85.

Swans Gmunden – Patrioti Levice 85:76 (43:39) Najviac bodov: Friedrich 20, Murati, Ogunyemi po 15 – Bachan, Juríček po 13, Perovič 11

Michal Madzin, tréner Levíc: „Pre nás to bol náročný zápas, naťahovali sme sa o každý bod. Myslím si, že to bolo o tom, kto urobí menej chýb, ktoré súper potrestá. Vyšlo to asi na opačnú stranu od nás. Myslím si, že potrebujeme veľa takýchto zápasov, aby sme hrali takéto tesné stretnutia, kde každý útok a obrana sú extrémne dôležité."

Viktor Juríček, hráč Levíc: „Myslím si, že sme mali zlý začiatok. Počas celého zápasu sme robili tie isté chyby. Deň pred zápasom sme si povedali, čo hrajú, aké akcie a vedeli sme o nich. Aj napriek tomu nám vždy ušla pozornosť a oni to veľmi dobre trestali. Budeme hrať ešte s nimi doma, treba teda na toto zápas zabudnúť, pozrieť si, čo sme robili dobre a zle a poučiť sa z toho."