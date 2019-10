TASR

Ružomberčanky v prvom zápase Európskeho pohára FIBA prehrali v Krasnojarsku

Slovenský majster mal nádejný vstup do zápasu, no už v úvodnej štvrtine nabral 7-bodové manko.

Hráčky Ružomberka, archívna snímka — Foto: TASR/František Iván

Krasnojarsk 16. októbra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok prehrali vo svojom prvom zápase v D-skupine Európskeho pohára FIBA na palubovke ruského tímu Jenisej Krasnojarsk 59:82.

Slovenský majster mal nádejný vstup do zápasu, no už v úvodnej štvrtine nabral 7-bodové manko a prvý polčas napokon prehral o 15 bodov. Ružomberčanky sa v EP FIBA najbližšie predstavia v stredu 23. októbra v domácom zápase proti tureckému Hatay BB.

D-skupina: Jenisej Krasnojarsk - MBK Ružomberok 82:59 (42:27) Najviac bodov Krasnojarsk: Marčenková 14, Linskensová 14, zostava a body MBK Ružomberok: Mištinová 19, Jackovecová 17, Turudičová 4, Stašová 3, Moravčíková 2 (Fekete 10, Williamsová 4, Dudášová 0, Havranová 0). Rozhodovali: Ivanovičová, Prpa (Srb.), Cavar (Bos.), TH: 13/9 - 16/13, trojky: 9 - 6, os. chyby: 18:17, štvrtiny: 23:16, 19:11, 26:19, 14:13.

Ružomberčanky v prvej štvrtine síce dvakrát stiahli 3-bodové manko a dostali sa aj do vedenia 10:9, no od stavu 17:16 im domáce odskočili na 23:16. Náskok ruského družstva v druhej štvrtine ešte narástol, v 18. minúte bol už 21-bodový (42:21). Domáce hráčky pokračovali v druhom polčase v presvedčivom výkone a mali hru pod kontrolou. Ružomberčanky síce viackrát znížili, no napokon utrpeli prehru rozdielom 23 bodov.

Hlasy po zápase:

Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Treba pogratulovať Krasnojarsku k výraznému víťazstvu. Žiaľ, naplnili sa niektoré papierové predpoklady, aj keď sme ich chceli porušiť. Nepodali sme výkon, ktorý by nám priniesol lepší výsledok. Boli sme slabí na doskoku, nebolo z našej strany cítiť takú energiu a hlad po víťazstve. To bol možno dôvod aj toho, prečo by bol doskok taký chabý. To bol rozhodujúci faktor zápasu, preskákali nás tuším o 17 lôpt, čo je obrovské číslo. Na druhej strane, v útočnej fáze tam boli dva a pol ideálu nejakého individuálneho výkonu, čo je na tejto úrovni málo. To by ma až tak netrápilo. Najviac ma mrzí 82 bodov a náš tragický doskok. Je to náš prvý zápas, mnoho dievčat v družstve pozíciu, akú doteraz nikdy nemalo na tejto úrovni. Verím, že sa budú zlepšovať v ďalších stretnutiach."

Michaela Feketeová, krídelníčka Ružomberka: „Zápas proti Krasnojarsku bol náš prvý zápas v Eurocupe. Žiaľ, tentoraz nešiel tak, ako sme si predstavovali. Robili sme veľa chýb. V každom prípade vieme, čo môžeme zlepšiť do budúcna. Čakajú nás ďalšie zápasy, treba sa sústrediť na to."