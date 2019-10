TASR

Dnes o 12:48 čítanie na minútu 0 zdieľaní Neurochirurgovia Šteňovci odmietajú, že by v prípade chlapca pochybili

Vyplýva to z ich vyjadrení na stredajšej tlačovej konferencii.

Juraj Šteňo — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 16. októbra (TASR) – Neurochirurgovia Juraj a Andrej Šteňovci odmietajú, že by v prípade medializovanej kauzy, týkajúcej sa operácie 15-ročného chlapca s nádorom, pochybili. Vyplýva to z ich vyjadrení na stredajšej tlačovej konferencii.

Juraj Šteňo navyše zdôraznil, že ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) nebrala do úvahy jeho názor ako hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre neurochirurgiu. „Samozrejme, že sa mala riadiť mojimi odporúčaniami," komentoval Šteňo.

Ako ďalej uviedol, ministerka „bola povinná", aby tak urobila, keďže Šteňa do funkcie vymenovala opakovane. „Ja som tam bol od roku 1993. Až na to, že ona ma nepotrebovala, ani keď robila stratifikáciu, aj to, čo teraz robí v neurochirurgii – anti-stratifikáciu. Ona ma nepotrebovala vôbec ani vtedy, keď som sa ozval o toho pacienta. Ona ma úplne ignorovala, taká je prax u pani ministerky Kalavskej," povedal Juraj Šteňo.

Kalavská berie na vedomie všetky názory

Ministerstvo zdravotníctvo reagovalo s tým, že jeho šéfka berie na vedomie všetky názory. „Veľmi dôsledne a veľmi detailne ich vyhodnocuje a na základe toho sa rozhoduje," reagovala pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Šteňo tiež zdôraznil, že bojuje za to, aby sa na Slovensku neruinovala univerzitná a štátna zdravotná starostlivosť. Neurochirurg Andrej Šteňo tiež povedal, že nemá k dispozícii štatistiky, ktoré by poukazovali na to, že neurochirurgické oddelenie na bratislavských Kramároch by malo priveľkú spotrebu krvi a liekov, čo v minulosti uviedla šéfka rezortu zdravotníctva.

„My sme za to, že údaje, ktoré ministerka zdravotníctva prezentovala na tlačovej konferencii, sú relevantné. Vychádzala z podkladov od nášho Úradu pre riadenie podriadených organizácií, a takisto od Inštitútu zdravotnej politiky. Naše organizácie čerpali dáta tak z univerzitných a fakultných nemocníc, ako aj z dát zdravotných poisťovní," konštatovala Eliášová.

Znepokojený Klub 500

Hovorkyňa tiež zopakovala, že pacient by mal byť na prvom mieste. Ministerstvo trvá na tom, aby detskí pacienti naďalej dostávali špičkovú zdravotnú starostlivosť v detskom neurocentre. Vážne znepokojenie nad situáciou v slovenskom zdravotníctve a nad krokmi ministerky zdravotníctva voči obom neurochirurgom vyjadril aj Klub 500.

„Pýtame sa, čo znamená táto kauza?! Je to osobný boj proti odborníkom, ktorým záleží na slovenskom štátnom zdravotníctve? Je to osobná pomsta voči ľuďom, ktorí vybudovali niektoré medicínske odbory na celosvetovej úrovni a bránia sa divokej privatizácii," mieni. Celú kauzu označil Klub 500 ako "nechutné politikárčenie politikov" a "politických nominantov".