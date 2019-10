TASR

EÚ a Británia sa dohodli na podmienkach brexitu

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera.

Jean-Claude Juncker a Boris Johnson — Foto: TASR/AP

Brusel 17. októbra (TASR) - Európska únia a Británia dosiahli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, ktorá ešte potrebuje ratifikáciu zo strany Európskeho parlamentu a britského parlamentu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera.

„Kde je vôľa, tam je dohoda - máme ju!" uviedol Juncker. Podľa neho ide o "spravodlivú a vyváženú dohodu pre EÚ a Spojené kráľovstvo" a odporučil Európskej rade, aby ju podporila. Dohodu sa podarilo dosiahnuť vyjednávacím tímom Británie a EÚ pred summitom lídrov štátov EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok popoludní.

„Máme skvelú novú dohodu, ktorá vracia kontrolu," napísal britský premiér Boris Johnson na Twitteri a vyzval poslancov parlamentu v Londýne, aby ju v sobotu na mimoriadnom zasadnutí schválili.

Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) však oznámila, že stále s dohodou o tzv. brexite nesúhlasí. Podpora strany DUP je pritom pre britského premiéra rozhodujúca pri hlasovaní o dohode v parlamente.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron dosiahnutie dohody privítal a vyjadril presvedčenie, že návrh dohody schvália britskí poslanci. Urobil tak na stretnutí centristických lídrov pred summitom EÚ v Bruseli.

Corbyn nesúhlasí

Líder hlavnej britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn vo štvrtok vyzval zákonodarcov, aby odmietli návrh dohody o brexite. Informovala o tom agentúra AFP. Corbyn povedal, že dohoda „krajinu nespojí a mala by sa odmietnuť".

Najlepší spôsob, ako vyriešiť brexit, je podľa Corbyna dať posledné slovo ľuďom, aby o tom rozhodli hlasovaním. Dodal, že labouristi cez víkend nepredložia návrh na vyslovenie nedôvery vláde a takisto uviedol, že záležitosť referenda pred voľbami je „otázkou budúceho týždňa", informovala televízia Sky News.

Na snímke protestujúci s klobúkom a vlajkou Európskej únie a britskou vlajkou počas demonštrácie odporcov brexitu 17. októbra 2019 v Bruseli Foto: TASR/AP

Liberálni demokrati chcú proces brexitu zastaviť

Predsedníčka britských opozičných Liberálnych demokratov Jo Swinsonová medzitým uviedla, že jej strana je i napriek dosiahnutiu dohody o brexite medzi Londýnom a Bruselom odhodlaná zastaviť proces odchodu Británie z Únie.

Swinsonová povedala, že je „odhodlanejšia ako kedykoľvek predtým" zastaviť brexit a „dať konečné slovo verejnosti". Jej strana podporuje uskutočnenie druhého referenda o otázke brexitu.

Ak by sa šéfka Liberálnych demokratov stala budúcou premiérkou, jej strana by odvolala uplatnenie článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa začal proces odchodu Británie z EÚ. Dohoda o brexite je podľa jej slov zlá pre britskú ekonomiku, verejné služby a životné prostredie.

Aj Farage odmieta dohodu

Líder britskej Strany brexitu Nigel Farage vyzval britský parlament, aby dohodu odmietol. Podľa jeho slov táto dohoda totiž „nie je brexit" a Britániu by pripútala k EÚ až príliš mnohými spôsobmi.

Farage, ktorého citovala tlačová agentúra AP, dodal, že by uprednostnil odklad termínu odchodu Británie z EÚ, ktorý je stanovený na 31. októbra, a následne parlamentné voľby, než to, že by bola v parlamente schválená nová dohoda. Farage je skôr za „čistý odchod" z EÚ než za „ďalšiu európsku dohodu".