Mladíka vychovával otec s Downovým syndrómom: Vďaka nemu som tým, kým som. Nemenil by som ho

Rodina je príkladom toho, že ak ľudia bojujú a nevzdávajú sa, môžu dosiahnuť to, čo skutočne chcú.

DAMAŠEK 19. októbra - Život nie je prechádzka ružovou záhradou, pretože prináša rôzne životné situácie. Vďaka tým ťažším máme možnosť rozhodnúť sa, či chceme bojovať alebo vzdať sa. Jad Issa je však príkladom otca, ktorý sa nikdy nevzdáva. Narodil sa s Downovým syndrómom, no aj napriek tomu vychoval syna Sadera, ktorý si ide za svojím cieľom, uvádza portál Bright Side.

Prežil nádherné detstvo

Nezáleží na tom, akým ťažkým obdobím si prechádzame, keď máme po boku tých správnych ľudí. Žiadne materiálne veci nenahradia to, čo je v živote najdôležitejšie, a to lásku.

Práve láska a podpora rodičov je pre každé dieťa nesmierne dôležitá. Aj keď by si mnohí mohli myslieť, že človek s Downovým syndrómom nedokáže dať dieťaťu to, čo zdravý rodič, opak je pravdou. 21-ročný Sader Issa však tvrdí, že prežil nádherné detstvo a v žiadnom prípade by svojho otca nemenil, pretože sa ho snažil vychovávať najlepším spôsobom, akým vedel.

Otec si spolu so synom užívali každý nový deň, jednoduchosť vecí, žili pokorne a spolu dokázali prekonať aj hádky či ťažšie časy. Práve vďaka otcovi je Sader v dnešných dňoch tým, kým je.

Urobil všetko, čo bolo v jeho silách

Jada ľudia rešpektujú a vážia si ho. Chodí do práce a vedie normálny život. „Som hrdý na svojho otca. Počas môjho života ma najviac podporoval v časoch, keď som to potreboval,“ hovorí Sader.

Na druhej strane, Jad je hrdý na svojho syna. Všade, kam sa pohne, sa pýši tým, akého dobrého syna sa mu podarilo vychovať. „Áno, mám Downov syndróm, ale vychoval som tohto muža a urobil som všetko, čo bolo v mojich silách. V dnešných dňoch je študentom tretieho ročníka stomatológie a verím, že v budúcnosti bude pomáhať iným,“ uzavrel Jad Issa.