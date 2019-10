TASR

Dnes o 10:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rekordéri z Guns N' Roses. Ich baladický hit z 80. rokoch prekonal miliardu videní na Youtube

Rockoví velikáni z Guns N' Roses si pripísali ďalší úspech.

Axl Rose — Foto: Facebook/Guns N' Roses

Los Angeles 17. októbra (TASR) - Skladba "Sweet Child o" Mine" od americkej hardrockovej skupiny Guns N" Roses sa stala prvým hudobným videoklipom z 80. rokov, ktorý na webovej zdieľacej stránke YouTube dosiahol miliardu zhliadnutí.

Informovala o tom v stredu stanica BBC. Dynamická balada, ktorá sa objavila na debutovom albume skupiny "Appetite for Destruction" (1987), mala v tomto roku priemerne 590 000 zhliadnutí denne.

Rockeri z Los Angeles sú najvyhľadávanejšou formáciou stránky YouTube v kategórii hudobných videoklipov z 80. i 90. rokov; ich hit "November Rain" z roku 1992 je totiž jediným hudobným videoklipom z tohto desaťročia, ktorý sa dostal do "klubu" hudobných videoklipov s miliardovou sledovanosťou.

Skupina má na YouTube viac než 6,7 milióna odberateľov, kým "Appetite for Destruction" je stále najlepšie predávajúcim sa debutovým albumom amerického interpreta v histórii - album si dodnes zakúpilo celosvetovo vyše 30 miliónov fanúšikov.

V prvej päťke ďalšie obrovské hity

Do prvej päťky najvyhľadávanejších hudobných videoklipov z 80. rokov patria na YouTube ďalej "Take On Me" (A-ha, 943 miliónov zhliadnutí), "Girls Just Want to Have Fun" (Cyndi Lauperová, 786 miliónov zhliadnutí), "Every Breath You Take" (The Police, 699 miliónov zhliadnutí) a "Billie Jean" (Michael Jackson, 694 miliónov zhliadnutí).

V lete tohto roka sa najstarším hudobným videoklipom s bilanciou jednej miliardy zhliadnutí na YouTube stala klasická skladba od britskej rockovej skupiny Queen "Bohemian Rhapsody".

Vôbec prvým hudobným videoklipom, ktorý na tejto platforme dosiahol miliardu zhliadnutí, bola v roku 2012 pieseň "Gangnam Style" od juhokórejského speváka Psy. Video má momentálne viac než 3,4 miliardy zhliadnutí. Absolútny rekord v tejto štatistike drží portorický spevák Luis Fonsi so skladbou "Despacito", ktorú si od roku 2017 pozrelo na YouTube vyše 6,4 miliardy ľudí.