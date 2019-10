TASR

Divadlo Andreja Bagara v Nitre začalo pripravovať inscenáciu Banalita lásky

Jej premiéra je naplánovaná na 22. a 23. novembra v Štúdiu DAB

Divadlo Andreja Bagara — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 16. októbra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo v týchto dňoch s prípravou inscenácie súčasnej izraelskej autorky Savyon Liebrecht Banalita lásky. Jej premiéra je naplánovaná na 22. a 23. novembra v Štúdiu DAB.

Hra v réžii Mariána Pecka ponúkne pohľad do súkromia filozofa a sympatizanta nacistickej strany Martina Heideggera a jeho mladej židovskej študentky a budúcej významnej politickej teoretičky Hannah Arendtová.

Inscenácia spracováva začiatok ich vzťahu na konci 20. rokov 20. storočia. Dej sa prelína s obrazmi staršej, už svetovo uznávanej Hannah, ktorá reflektuje svoj vzťah s Martinom Heideggerom. „Inscenácia prináša niekoľko aktuálnych a závažných tém. Od spoločenských predsudkov, privátnej témy lásky, cez tému holokaustu, antisemitizmu až po otázky súčasnej politiky štátu Izrael a zodpovednosti človeka za svoje činy," informovali tvorcovia.

Podľa slov herečky Evy Pavlíkovej, ktorá stvárňuje postavu Hanny Arendtovej, je v inscenácii dôležitý predovšetkým jej ľudský rozmer. „Mňa na dielach Hanny Arendtovej fascinuje jej myšlienka, budem ju citovať, že: "(...) najväčšie zlo v dejinách páchali ľudia, ktorí sa nikdy nerozhodli, či budú dobrí, alebo zlí." Vlastne tí najväčší zločinci žili často ako normálni ľudia, mali svoje rodiny, milovali umenie a boli schopní tých najväčších ľudských zločinov. A letargia a apatia mnohých ľudí potom umožňuje nárast extrémizmu, vznik obludných politických teórií a ospravedlňovanie zločinov," skonštatovala Pavlíková.

„Je to príbeh dvoch velikánov, filozofov, Hanny Arendtovej a jej profesora Martina Heideggera, ktorý je asi jedným z najvýznamnejších filozofov 20. storočia v Nemecku. Hovorí o ich krátkom, asi štvorročnom ľúbostnom pomere a neskôr aj celoživotnom vzťahu. Na jeho pozadí sa objavuje to, že ona bola židovkou a on vstúpil do NSDAP i to, ako to ovplyvnilo ich životy. Je zarážajúce ako on, taký veľký mysliteľ, ktorý celý život zasvätil filozofii a premýšľaniu, ako sa mohol pomýliť tak, že obdivoval Hitlera. Ale myslím, že v tom nebol sám," doplnil herec Peter Oszlík, ktorý sa divákom predstaví v úlohe mladého Martina Heideggera.

V inscenácii Banalita lásky účinkuje aj Jakub Rybárik a Nikolett Dékány. „Pre všetkých účinkujúcich to je výborná herecká príležitosť. Inscenácia ponúkne možno na prvý pohľad naozaj banálny, ale veľmi silný príbeh lásky, do ktorého sú jemne povpletané politické názory oboch strán i to, že ani Arendtová, ani Heidegger nerozumejú tomu, ako môžu byť jeden do druhého zamilovaní a tieto otázky si stále kladú. Nie je to o žiadnej komplikovanej filozofii, skôr sa v inscenácii uvažuje o tom, ako Heidegger, veľmi inteligentný človek, profesor, veľká autorita, podľahol ideológii nacizmu a ako si to sám sebe vysvetľoval, prečo rozmýšľal práve tak, ako rozmýšľal a vôbec pri tom nebral do úvahy iné názory," dodala dramaturgička Magdaléna Žiaková.