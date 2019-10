TASR

Novinka v jednej zo slovenských nemocníc: Pruh tam operujú inovatívnou metódou

Pre operatéra je v porovnaní s obvyklou laparoskopickou operáciou technicky náročnejšia.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com

Komárno 16. októbra (TASR) – Chirurgovia v Nemocnici Komárno úspešne zaviedli inovatívnu techniku na operáciu pruhov v brušnej stene, ktorá sa až doteraz na Slovensku nepoužila. Zdokonalená laparoskopická technika znamená pre pacienta zníženie bolestivosti po operačnom zákroku a veľmi rýchly návrat do bežného života.

Pre operatéra je však v porovnaní s obvyklou laparoskopickou operáciou technicky náročnejšia. „Prví dvaja úspešne operovaní pacienti sú už doma a majú sa dobre," potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel, do ktorej patrí nemocnica v Komárne.

Miniinvazívna chirurgia

Laparoskopické operácie pruhov sa vykonávajú pomocou endoskopov, ide o miniinvazívnu chirurgiu. Zdokonalená metóda tejto operácie spočíva v použití tzv. eTEP techniky. „Je to inovatívna laparoskopická metóda riešenia pruhov (prietrže) brušnej steny. Princípom operácie je umiestnenie sieťky do anatomicky najvýhodnejšej vrstvy brušnej steny miniinvazívne, a to medzi brušné svaly a zadnú väzivovú vrstvu brušnej steny a pobrušnicu," povedal operatér Eduard Csekes.

Zároveň dodáva: „Využitím tohto prístupu sa dosiahne minimalizácia pooperačných bolestí a komplikácií v hojení rán či recidív pruhov. Pacienti profitujú aj z veľmi rýchlej rekonvalescencie a návratu do pracovnej činnosti a k fyzickej aktivite."

Školili sa v zahraničí

Nemocnica v Komárne má na takéto zákroky potrebné vybavenie. Výkon je technicky náročnejší, pretože sa operuje v menšom priestore ako je obvyklé pri operáciách tohto druhu. „Je to nová technika, naši lekári sa školili na viacerých zahraničných klinikách," uviedol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice Komárno Rudolf Pelikán.

V súčasnosti je v chirurgii laparoskopická technika všeobecne na vysokej úrovni a je preferovaná pri mnohých výkonoch. Tento inovatívny druh laparoskopickej operácie však nie je indikovaný u všetkých ochorení pruhu, upozornila Pavliková.