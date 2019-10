TASR

Trenčínom budú znieť mená obetí holokaustu a 2. svetovej vojny. Mesto má na to ušľachtilý dôvod

Mesto takto reaguje na zhromaždenie ĽSNS.

Trenčiansky hrad

Trenčín 16. októbra (TASR) – Centrom Trenčína budú vo štvrtok (17. 10.) znieť mená trenčianskych obetí holokaustu a 2. svetovej vojny. Ide o reakciu mesta na verejné zhromaždenie Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) na Mierovom námestí, ktoré je ohlásené od 14.00 h do 19.00 h.

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka od 8.00 h do 14.00 h a od 19.00 h do 20.00 h zaznejú z reproduktorov, ktoré sú súčasťou verejného osvetlenia na Mierovom námestí, mená Trenčanov odvezených do koncentračných táborov vrátane ľudí zavraždených počas oslobodzovacích bojov.

„Takto si chceme uctiť pamiatku všetkých, ktorí položili svoj život za slobodu. Mená bude čítať bez nároku na honorár slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár Silvester Lavrík," priblížil Rybníček s tým, že čítanie mien sa bude striedať s melódiami z filmov Pianista a Schindlerov zoznam.

Správajte sa s pokorou, odkazuje primátor

Okrem zhromaždenia kotlebovcov na Mierovom námestí bude vo štvrtok v rovnakom čase neďaleké Štúrovo námestie miestom Pochodu proti fašizmu, ktorý je výsledkom spontánnej reakcie občianskej iniciatívy na rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne. Ten zrušil mestský zákaz verejného zhromaždenia kotlebovcov.

„Chcem aj jedných, aj druhých poprosiť, aby boli pokojní, aby nedali priestor vášňam, a aby sa správali s pokorou. Zároveň prosím a vyzývam organizátorov oboch zhromaždení, aby si na začiatku zhromaždení uctili minútou ticha obete, ktoré budeme čítať. Aj tým dokážu, že hodnota ľudského života má pre nich zmysel," zdôraznil Rybníček.

V pohotovosti aj polícia

V súvislosti s oboma zhromaždeniami bude v pohotovosti aj polícia. Podľa náčelníka Mestskej polície v Trenčíne Petra Sedláčka v súčinnosti so štátnymi policajtmi budú monitorovať situáciu, zabezpečia spoločné hliadky. V teréne bude podľa neho 16 mestských policajtov.

Podľa Eleny Antalovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne polícia disponuje informáciami o pripravovaných zhromaždeniach ĽSNS na Mierovom námestí a protifašistov na Štúrovom námestí. „Polícia príjme adekvátne opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku počas konania oboch zhromaždení. Ku konkrétnym opatreniam sa z taktického hľadiska vyjadrovať nebudeme," zdôraznila Antalová.

Išlo o 1593 ľudí

V rokoch 1942 – 1945 deportovali z Trenčína židovských obyvateľov do Poľska a Nemecka, stali sa obeťami holokaustu. Mnohých ďalších zastrelili v Nemeckej a Kremničke. Spolu šlo o 1593 občanov. Od 25. októbra 1944 do 3. apríla 1945 odviedli z väznice Krajského súdu v Trenčíne do lesa na Brezine 69 osôb - civilov, domácich aj zahraničných vojakov a partizánov, ktorých v lese beštiálne povraždili a zahrabali do niekoľkých hrobov.

Po oslobodení Trenčína bolo na trenčianskej Brezine v lokalite Dušova dolina, Vápenice a Široké objavených a exhumovaných sedem hrobov, v ktorých bolo 69 obetí, z toho 65 mužov a štyri ženy. Všetci boli bosí, nahí alebo len nepatrne oblečení a ich telá niesli stopy po mučení. Boli v takom stave, že 26 z nich sa nepodarilo identifikovať.