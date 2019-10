Tímea Gurová

Včera o 20:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hrdinka detí Pipi Dlhá Pančucha sa dočká veľkolepého návratu. Ako vyzerá ryšavá herečka s vrkočmi dnes?

Príbeh dievčaťa s ryšavými vlasmi zaplatenými do dvoch vrkočov sa opäť ocitne vo filme. Meno producenta naznačuje, že už teraz je snímka odsúdená na úspech.

Mala ryšavé vlasy zapletené do dvoch vrkočov a stala sa hrdinkou detí na celom svete — Foto: Facebook/Pippi Longstocking Fans

ŠTOKHOLM 16. októbra - Pipilota Viktuália Roleta Zlatka Pančušisková Efraimová je príliš dlhé meno, tak používa skrátenú verziu – Pipi Dlhá Pančucha. Býva na okraji malého mestečka vo Vile Vilôčke, má deväť rokov, veľkú silu, v hlave milión nápadov a obrovské srdce. Taká bola hlavná hrdinka najslávnejšej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej.

Jej príbehy boli doteraz preložené do 76 jazykov sveta

Predali sa milióny výtlačkov a príbehy sa ocitli aj na filmovom plátne. Pipi si získala srdcia detí po celom svete. Aj preto dva veľké produkčné domy opäť vyvíjajú snahu oživiť nostalgické spomienky na Pipi Dlhú Pančuchu. Za jej návratom má produkčne stáť David Heyman, ktorý produkoval aj filmy o Harry Potterovi.

„David Heyman už v minulosti dokázal, ako pôsobivo vie dostať veľkolepé literárne diela na obrazovky. Som presvedčený, že sme našli tím, ktorý rozumie a vie oceniť hodnotu Pipi Dlhej Pančuchy a natočí film, ktorý zachytí hravosť diel mojej babičky,“ povedal pre Variety vnuk spisovateľky Nils Nyman, ktorý dnes zastupuje spoločnosť nesúcu jej meno.

Heyman prisľúbil, že vízia autorky bude zachovaná aj na plátne. Knihy o Pipi Dlhej Pančuche vo svojej dobe vydesili rodičov, lebo sa v nej zhmotnili predstavy ich detí. Pipi nemala rodičov, nemala niekoho, kto ju pošle do postele, hoci sa práve hrá, alebo nech neje karamelové cukríky namiesto obeda.

Úspech Pipi u detí zhodnotila Astrid Lindgren už v rozhovore v roku 1985: „Je to dieťa, ktoré má moc. A to je pre dieťa úžasná predstava, keď si môže povedať, keby som bola Pipi, tak by som môjmu otcovi povedala, aby niečo nerobil. Pipi má moc, ale nikdy ju nezneužíva, čo je podľa mňa úžasné, ale aj najzložitejšie.“

Ako vyzerá predstaviteľka Pipi po 50 rokoch?

Postavu Pipi Dlhej Pančuchy stvárnila pred 50-timi rokmi herečka Inger Nilssonová. Herečka mala vtedy desať rokov a šlo o jej prvú rolu vôbec. Po tejto úlohe sa dlho neobjavila v žiadnej snímke a pracovala ako sekretárka. Neskôr sa na chvíľu vrátila k herectvu, ale už len na divadelných pódiách. Dodnes jej nikto nepovie inak ako Pipi.