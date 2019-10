Mladí Slováci v divokom zápase kvalifikácie na ME 2021 prehrali s Francúzmi

Dunajská Streda 15. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov utrpela v treťom vystúpení v 2. skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 druhú prehru. V utorňajšom domácom stretnutí prehrala v Dunajskej Strede s francúzskymi rovesníkmi 3:5.

Zverencom Adriana Guľu patrí v tabuľke štvrtá priečka s troma bodmi, Francúzi na druhom mieste odohrali o zápas menej a majú šesť bodov.

Slováci inkasovali hneď z úvodnej akcie hostí, v 3. minúte sa po spätnej prihrávke z ľavej strany presadil Reine-Adelaide - 0:1. Vzápätí mohlo byť vyrovnané, keď sa k odrazenej lopte v šestnástke dostal Sluka, ale jeho zakončenie vyrazil brankára Lafont na roh. Rozohral ho Chobot, Šulek predĺžil hlavou a Strelec prepálil Lafonta - 1:1.

Francúzi skórovali z krídelnej akcie aj v 13. minúte, tentoraz sprava odcentroval Diaby a Vantrubu prekonal Aouar - 1:2. Hostia zamestnávali domácu defenzívu aj naďalej predovšetkým zásluhou Diabyho. V 23. minúte im však vyšla kombinácia na ľavej strane, na jej konci pohodlne pridal tretí zásah Edouard - 1:3. Pred francúzskou bránkou sa do šance dostal Strelec, ale bol príliš z uhla a prudkou strelou minul.

Dve slovenské akcie sa síce skončili v sieti, no v prvom prípade ofsajd a potom hra rukou znemožnili zmenu stavu. K nej prišlo na opačnom konci, opäť úradoval Diaby, ktorý našiel v šestnástke Edouarda, a ten tvrdo do šibenice strelil svoj druhý gól v zápase - 1:4. Tesne pred polčasom mohli domáci znížiť, za obrannou líniou sa ocitol Strelec, ktorý opečiatkoval žrď.

Domáci mali šancu na zníženie aj bezprostredne po prestávke, Herc v dobrej pozícii netrafil bránku. Kapitán slovenskej dvadsaťjednotky zložil reparát v 52. minúte, keď poslal odrazenú loptu z hranice šestnástky presne k žrdi - 2:4.

Francúzi onedlho takmer viedli opäť výraznejšie, Diabyho pokus však zastavila konštrukcia bránky a v 62. minúte bol rozdiel už len jednogólový. Chobot prihral z ľavého krídla na päťku a Tupta v páde oživil nádej na bodový zisk - 3:4. Slovákov po vydarenom vstupe do druhého dejstva strelené góly ešte viac nabudili, no stále hrozili aj Francúzi.

V 72. minúte Edouard tesne minul a prepásol príležitosť na hetrik. Ďalšia sa mu naskytla v 81. minúte a tentoraz ju už využil, keď skóroval po práci rýchleho Nordina - 3:5. V závere sa zaskvel Lafont po strele striedajúceho Gamboša a po vybehnutí francúzskeho brankára netrafil priestor troch žrdí Kolesár.

Hlasy po zápase:

Adrian Guľa, tréner SR: „Bolo to rozrobené na veľký hokejový výsledok a z môjho pohľadu zázračnú remízu. Valec, ktorý sme v úvode naším prílišným rešpektom a nedostatočným dôrazom nechali rozbehnúť, sme v druhej časti aspoň pribrzdili. Chlapci do toho hrabli, desať minút pred koncom boli na kontakt s Francúzmi, chceli sme im pomôcť ešte nejakým striedaním. Škoda, že naozaj v niektorých herných situáciách v defenzíve nám odskočili. Na druhej strane sme dvakrát netrafili prázdnu bránku. Keby bolo 5:5, zobrali by sme to všetkými desiatimi."

Christián Herc, kapitán a autor gólu SR: „Do zápasu sme vstúpili zle, hneď na začiatku sme dostali gól. Neboli sme dôrazní, všade sme boli o krok pozadu. Prvých 30 minút si z nás robili dobrý deň, dokázali sme odpovedať, ale potom nám znova odskočili. Cez polčas sme si povedali, že musíme byť dôraznejší, musíme šprintovať. Snažili sme sa to plniť, dali sme druhý, tretí gól a oni podľa mňa tiež znervózneli. Potom dali piaty gól a bolo to viac-menej dohrávanie. Mali sme dosť šancí, aby sme v tomto zápase minimálne remizovali."

Ľubomír Tupta, autor gólu SR: „V prvom polčas sme asi mali príliš veľký rešpekt pred súperom a tak to aj vyzeralo. Od druhého polčasu sme si povedali, že musíme hrať našu hru. Začali sme hrať a dali sme aj góly, škoda piateho inkasovaného zásahu, ale druhé dejstvo bolo oveľa lepšie."