NHL: Tatar ani Černák nebodovali, uspelo Toronto s Marinčinom

Toronto Maple Leafs v zostave s obrancom Martinom Marinčinom zdolalo doma Minnesotu Wild 4:2.

Hráči Toronta oslavujú gól do siete Minnesoty — Foto: TASR/AP

New York 16. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v NHL na ľade Montrealu Canadiens 3:1. Slovenský obranca Erik Černák za hostí ani útočník Tomáš Tatar v drese domácich sa bodovo nepresadili.

Montreal viedol po presilovkovom góle obrancu Jeffa Petryho, keď pri jeho zásahu bol na ľade aj Tatar. Hostia však sedem sekúnd pred koncom prvej tretiny zásluhou Braydona Coburna vyrovnali a v úvode druhej časti v rozpätí 57 sekúnd strelili ďalšie dva góly.

Blesky sa prebúdzajú

Po rýchlych brejkoch sa presadili kapitán Steven Stamkos a Tyler Johnson. "Blesky" vyhrali druhý z predchádzajúcich troch duelov, v bránke ich 33 zákrokmi podržal Andrej Vasilevskij.

„Stále sme herne ďaleko od ideálu, ale naši hráči väčšinu zápasu robili správne veci a prinieslo to dva body," povedal pre nhl.com tréner Jon Cooper po predposlednom dueli na šesťzápasovom tripe. Podľa kapitána Montrealu Sheau Webera bol kľúčový vyrovnávajúci gól Coburna.

„Ich to nakoplo a nás utlmilo. Vždy, keď niekto skóruje v poslednej minúte tretiny, tak mu to dodá sebavedomie," povedal obranca Canadiens. Do kanadského bodovania sa nezapísal domáci Jonathan Drouin a prišiel o päťzápasovú sériu. Tatar bol na ľade 18 minút a 48 sekúnd, zaznamenal tri strely. Černák rozdal až šesť hitov a zblokoval dve strely. Na ľade odohral 21 minút a 17 sekúnd.

Návrat Marinčina

Prvýkrát od 5. októbra dostal šancu v NHL obranca Toronta Martin Marinčin a nastúpil na svoj tretí zápas v sezóne. Maple Leafs aj s jeho prispením zdolali na vlastnom ľade Minnesotu 4:2. Slovenský zadák odohral takmer 13 minút, zaznamenal jednu strelu a jeden hit.

Výrazne sa na víťazstve podieľali Mitchell Marner a Morgan Rielly, ktorí spolu získali sedem kanadských bodov. Marner mal bilanciu 1+2, obranca Rielly zaznamenal štyri asistencie a vyrovnal klubový rekord Ricka Vaivea z 12. marca 1984.

„Vždy bol skvelý v ofenzíve, ale výrazne sa zlepšil aj v obrannej činnosti a to z neho robí komplexného hráča," povedal na adresu Riellyho tréner Mike Babcock. Minnesota prehrala piaty zo šiestich zápasov a pokračuje v katastrofálnom vstupe do sezóny.

Malý dôvod na radosť mal aspoň 26-ročný útočník Gerald Mayhew, ktorý vo svojom prvom zápase v NHL hneď skóroval: „Na tribúne som mal 11 príbuzných, tak som im spravil radosť. O tomto som sníval od malička a som rád, že sa to podarilo."

Brankár kojotov vyrovnal klubový rekord

Arizona vyhrala vo Winnipegu 4:2 a ukončila desaťzápasovú sériu prehier na ľade Jets. K triumfu prispel prvými dvoma zásahmi v sezóne Christian Dvorak. V bránke "kojotov" žiaril Darcy Kuemper, autor 38 zásahov.

V predchádzajúcich jedenástich dueloch neinkasoval viac ako dva góly v jednom zápase, čím vyrovnal klubový rekord Nikolaja Chabibulina zo sezóny 1998/1999. V treťom zápase za sebou skóroval Nick Schmaltz a pridal aj dve asistencie.

Český útočník Michael Frolík skóroval vo svojom 800. zápase v NHL a pomohol Calgary k víťazstvu 3:1 nad Philadelphiou. Frolík otvoril skóre duelu už v 2. minúte, Flames sa po dvoch prehrách tešili z úspešného výsledku. „Osemsto je pekné číslo. Nemohlo to dopadnúť lepšie, ako skórovať v druhom striedaní," povedal 31-ročný útočník pre tsn.ca. V NHL strelil 154 gólov, okrem Calgary, kde začal trinástu sezónu, hral aj za Floridu Panthers, Chicago Blackhawks a Winnipeg Jets.

Tretí triumf pre Canucks za sebou

Tretie víťazstvo za sebou dosiahol Vancouver, ktorý zdolal doma Detroit 5:1. Prvýkrát v sezóne nastúpil v bránke Canucks od začiatku Thatcher Demko a zaznamenal 26 zásahov. Vancouver strelil tri góly v presilovke, o dva z nich sa postaral J.T. Miller. Po tri kanadské body zaznamenali Elias Pettersson s Alexandrom Edlerom (obaja 1+2) a Brock Boeser (0+3).

Nashville najmä vďaka výbornej druhej tretine, v ktorej strelil tri góly, vyhral na ľade Vegas 5:2. Do streleckej listiny sa zapísal aj Filip Forsberg. Švédsky útočník bodoval aj v šiestom zápase v úvode sezóny a vyrovnal klubový rekord Mareka Židlického z ročníka 2003/2004. Brankár Pekka Rinne chytil 33 striel a tešil sa z piateho víťazstva nad Golden Knights.

Vo výbornom vstupe do sezóny pokračuje Carolina, ktorá neinkasovala ani jeden gól v Los Angeles a vyhrala šiesty zo siedmich zápasov. Hurricanes zvíťazili 2:0, k čomu výrazne prispel brankár Petr Mrázek. Čech chytil 31 striel Kings a zaznamenal 19. shutout v kariére. Rozdielový gól strelil Martin Nečas, v závere poistil triumf do prázdnej bránky Sebastian Aho.