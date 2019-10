Chcete v Petržalke parkovať zadarmo? Stačí, keď pôjdete urobiť toto

TASR

Novinkou tiež je, že Petržalčania sa do systému môžu registrovať nielen na úrade.

Na snímke vyznačené vyhradené parkovacie miesta 3. októbra 2019 v Bratislave — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 15. októbra (TASR) – Nepetržalčania, ktorí budú chcieť využívať výhody pilotného parkovacieho systému, ktorý chce najväčšia bratislavská mestská časť spustiť 1. novembra, sa môžu od utorka prihlasovať na tzv. administratívny trvalý pobyt.

Urobiť tak môžu na matrike miestneho úradu. Novinkou tiež je, že Petržalčania sa do systému môžu registrovať nielen na úrade, ale aj na prvom poschodí nákupného centra, a to každý deň, vrátane víkendov, od 14.00 do 20.00 h.

„Mestská časť tak umožňuje aj ľuďom, ktorí v Petržalke nevlastnia nehnuteľnosť, alebo sú v podnájme a ich nájomca im nechce dať súhlas na prihlásenie si trvalého pobytu, prihlásiť si trvalý pobyt v Petržalke," poznamenáva petržalská hovorkyňa Mária Halašková. V takomto prípade bude mať takýto obyvateľ administratívny trvalý pobyt v byte, ktorý patrí mestskej časti.

Tri možnosti získania trvalého pobytu

Trvalý pobyt v Petržalke je možné získať po novom tromi možnosťami. V prvom prípade je to vlastníctvo nehnuteľnosti v Petržalke, vtedy stačí prísť na ohlasovňu pobytu na miestnom úrade s občianskym preukazom.

Druhý prípad je, keď nájomníkovi udelí nájomca súhlas na prihlásenie si trvalého pobytu, vtedy treba prísť buď s majiteľom nehnuteľnosti, alebo s jeho overeným súhlasom. V prípade tzv. administratívneho trvalého pobytu je podmienkou presmerovaná pošta na aktuálnu adresu a vyplnená žiadosť o prihlásenie na spomínaný pobyt.

„Vo všetkých troch prípadoch musí ísť o občanov Slovenskej republiky," podotýka Halašková. Zároveň pripomína, aby si občania po zmene trvalého pobytu nezabudli do 30 dní zmeniť všetky doklady, ako občiansky preukaz či technický preukaz k vozidlu a nahlásiť zmenu do všetkých ostatných inštitúcií. „Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa sú prepojené s matrikou mestskej časti, takže sa zmena vykoná automaticky," doplnila.

Ako sa prihlásiť do systému?

Petržalčania sa môžu prihlasovať do systému osobne alebo elektronicky vyplnením registračného formulára. Ten však slúži na registráciu jedného vozidla, ďalšie vozidlá by malo byť možné pridávať a spravovať v mobilnej aplikácii od 1. novembra.

Mestská časť zároveň na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk informuje aj o tom, ako postupovať, ak nie je osoba držiteľom auta, keďže ide o firemné auto, ale používa ho aj na súkromné účely, respektíve v prípade lízingu.

Najväčšia bratislavská mestská časť využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Petržalčania by mohli parkovať bezplatne 24 hodín denne sedem dní v týždni.

Bez trvalého pobytu si zaplatíte

Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa, teda medzi 8.00 a 18.00 h a počas víkendov. V noci bude pre nich parkovanie spoplatnené sumou jedno euro za každú začatú hodinu, resp. budú musieť parkovať mimo vyhradených parkovacích miest.

Samospráva začne pilotný parkovací systém zavádzať najprv v lokalite Dvory, postupne bude nabiehať na celom území mestskej časti. V prvej etape budú vyznačené dočasné parkovacie miesta na parkoviskách po novom už modrou farbou. V ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a miesta na parkovanie pri cestách.