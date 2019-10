TASR

Dnes o 16:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Organizátori predstavili trať Tour de France 2020. Štvornásobný víťaz Froome je z nej potešený

Tour de France 2020 odštartuje 27. júna v Nice a skončí sa 19. júla tradične na Elyzejských poliach v Paríži

Chris Froome — Foto: TASR/AP

Paríž 15. októbra (TASR) - Organizátori najprestížnejších etapových cyklistických pretekov sveta Tour de France zverejnili v utorok plán trasy v roku 2020. Jazdcov čaká päť cieľov na vrchole kopca, vrátane toho v jedinej individuálnej časovke.

Tour de France 2020 odštartuje 27. júna v Nice a skončí sa 19. júla tradične na Elyzejských poliach v Paríži. Záverečná etapa je na programe týždeň pred štartom OH 2020 v Tokiu. Trojtýždňové podujatie bude merať celkovo 3470 km. „Na trati je 29 ťažkých stúpaní. Bude to fyzicky náročné a veľká výzva pre pretekárov," povedal podľa AFP riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.

O žlté tričko budú opäť bojovať predovšetkým vrchári ako Egan Bernal, Christopher Froome, Romain Bardet či Thibault Pinot, no v programe je aj deväť etáp označených ako rovinaté. "Aj takzvané rovinaté etapy budú veľmi náročné pre čistokrvných šprintérov. Je na nich mnoho nástrah na rôznych miestach," dodal Prudhomme, čím naznačil, že by ročník mohol pri zbieraní etapových triumfov sedieť jazdcom ako je Peter Sagan.

Potešili štvornásobného víťaza

Zverejnený itinerár potešil aj štvornásobného víťaza Tour Christophera Frooma, ktorý tento rok musel oželieť štart pre zranenie. „Trasa bude budúci rok brutálna, pravdepodobne najťažšia za posledných päť, šesť rokov. Je tam veľa stúpaní, prevýšení, veľa možností útočiť pre jazdcov idúcich na celkové poradie. Pre môj tím a fanúšikov je to samozrejme dobré. Preteky by mali byť vzrušujúce a vyvrcholiť až v predposlednej etape na La Planche des Belles Filles. Mohol by to byť zážitok, aký sme za posledné desaťročia nevideli," povedal podľa Le Equipe britský jazdec.

Julian Alaphilippe v tohtoročnej Tour dlho udržiaval nádeje Francúzov, že by sa prvýkrát od triumfu Bernarda Hinaulta v roku 1985 mohol tešiť z víťazstva v celkovej klasifikácii domáci jazdec. „Ešte som sa ani nezotavil z Tour 2019 a už vidím, že ma čaká veľa práce, aby som mohol zopakovať podobné predstavenie. Keď vedenie Tour oznámilo, že sa bude štartovať v Nice, myslel som si, že aspoň úvod bude pokojný. Mýlil som sa," povedal francúzskym médiám.