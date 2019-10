TASR

Pri Novej Polhore neďaleko Košíc vyrastá logistický park, pracovať by v ňom mohlo 1500 ľudí

S výstavbou začal v týchto dňoch medzinárodný developer P3 Logistic Parks

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Nová Polhora 15. októbra (TASR) – Logistický a priemyselný park, v ktorom by mohlo získať prácu 1500 ľudí, pribudne pri obci Nová Polhora (okres Košice-okolie) v blízkosti diaľnice medzi Košicami a Prešovom. S výstavbou začal v týchto dňoch medzinárodný developer P3 Logistic Parks. V utorok slávnostne osadili posledný pilier skeletu stavby.

„Výstavba moderného a ekologického P3 parku bude v niekoľkých fázach a nájdu v ňom priestor firmy a investori z oblasti ľahkej výroby, automotive, maloobchodu, e-commerce, logistiky a distribúcie. Park má potenciál postupne rásť až na rozlohu takmer 170.000 štvorcových metrov," informoval o tom Peter Jánoši, výkonný riaditeľ spoločnosti na Slovensku.

Prvá hala by mala byť dokončená v prvom štvrťroku budúceho roku 2020 a odovzdaná do užívania prvému nájomcovi - logistickej spoločnosti C. S. CARGO. „Rokujeme s ďalšími potenciálnymi klientmi o etablovaní sa v našej lokalite," dodal Jánoši. Investície v rámci prvej etapy predstavujú podľa neho okolo desať miliónov eur. Danú lokalitu označil za strategickú z hľadiska polohy, dopravnej dostupnosti i pracovnej sily.

P3 Logistic Parks je medzinárodný developer priemyselných nehnuteľností, na Slovensku má štyri parky v oblasti Bratislavy a Žiliny, na východ krajiny vstupuje prvýkrát. „Vzhľadom na svoju polohu a rozlohu má náš P3 park ambíciu stať sa nielen regionálnym, ale aj medzinárodným logistickým uzlom spájajúcim juh a sever východného Slovenska, okolité krajiny a možno až s dosahom na Ukrajinu, ktorej prognózy ekonomického rozvoja sú taktiež pozitívne," uviedol Jánoši.

Prínos nového parku vyzdvihol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. "„Pre východniarov je dôležitá informácia, že len 15 minút od Košíc a Prešova vzniknú nové pracovné príležitosti pre približne 1500 ľudí. Verím, že toto je ďalší dôvod, ktorý dávame mladým ľuďom, aby po skončení školy neodchádzali za prácou do zahraničia alebo iného mesta, ale zostali žiť doma," skonštatoval.

Počas budúceho roka bude postupne dokončená výstavba dvoch budov parku, každá s rozlohou 12.900 m2. Prvým nájomcom skladových priestorov v jednej hale sa stane spoločnosť C. S. CARGO. Jej generálny riaditeľ Igor Káčer priblížil, že firma chce na východnom Slovensku rásť, zatiaľ má sklady v Prešove.

„Rozhodli sme sa do budúcna pre Novú Polhoru. V tejto prvej časti, ako je to nastavené, by malo pracovať 50 zamestnancov," povedal novinárom. Noví pracovníci by mali pribudnúť v oblasti dopravy, ale najmä v poskytovaných logistických službách.

Starosta Novej Polhory Anton Šimčák investíciu privítal. „Sme síce malá obec, ale s veľkými rozvojovými plánmi. Vnímame našu strategickú polohu na hranici dvoch samospráv a veríme, že nielen vďaka modernizácii, ale aj vďaka rozširovaniu obce o novú zástavbu rodinných domov, výstavbu nových verejnoprospešných stavieb a zároveň vybudovaním priemyselného parku s pracovnými príležitosťami prilákame k nám nových obyvateľov a rodiny," povedal.