TASR

Dnes o 16:25 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Štefánik sa po 100 rokoch vracia v novom filme. Pozrite si trailer

TASR o tom informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.

Záber z traileru filmu Cesta do nemožna — Foto: Facebook/Cesta do nemožna

Bratislava 15. októbra (TASR) - Bol kúzelníkom, astronómom, cestovateľom, generálom, vizionárom aj dobrodruhom. Po 100 rokoch sa na Slovensko vracia Milan Rastislav Štefánik v prvom celovečernom trikovom filme podľa skutočných udalostí Cesta do nemožna. Jeho tvorcovia teraz predstavujú oficiálny trailer.

Dobrodružno-životopisný film príde do kín 30. októbra. „Štefánik bol fascinujúcou osobnosťou. Od začiatku sme však vedeli, že nechceme robiť klasický životopisný film. A že nemôžeme obsiahnuť všetky aspekty jeho života, pretože bol taký pestrý, až by to vydalo na niekoľkodielny seriál. Vytvorili sme preto fantazijný svet filmu, v ktorom diváci môžu sledovať Štefánikov dobrodružný život," priblížil režisér a animátor Noro Držiak.

Čakajú nás vojna, expedícia na Mont Blanc či Tahiti

„Štefánika ukazujeme aj v situáciách, ktoré divák bežne nemal možnosť vidieť, pretože ho pozná viac-menej len ako postavu v generálskej čiapke. Len málokto napríklad vie, že rád zabával spoločnosť aj ako kúzelník. Mal mnoho tvárí, ale všetky spájal zmysel pre humor, ktorý sa tiahne aj naším filmom," dodal režisér.

Štefánik sa v podaní herca Tomáša Mischuru predstaví vo filme ako intelektuál, generál, politik, cestovateľ, vedec, vynálezca, astronóm, národný hrdina aj kúzelník, milovník žien a bonviván. Divákov zavedie do svojho bohémskeho života v Paríži na začiatku minulého storočia, do vojenských misií počas prvej svetovej vojny, na expedíciu na Mont Blanc aj na Tahiti, kde nafotí prvý akt v našej histórii, či na rokovania priamo za stôl s Benešom a Masarykom o vzniku prvej Československej republiky (ČSR).

Osobnosť je vraj málo známa

„Štefánik je gigant slovenských dejín. Jeho osobnosť má zásadný význam pre každého Slováka. Jeho obrovský podiel na vzniku ČSR je často podceňovaný. Práve Štefánik bol však ten, ktorému môžeme byť vďační, že sme sa nerozplynuli a nestratili v kotle národov Európy po prvej svetovej vojne. Štefánik bol iskrou, ktorá zapálila dušu slovenského národa na ceste k vlastnému zrodeniu," hovorí producent a kameraman filmu Michael Kaboš.

Osobnosť M. R. Štefánika je podľa neho pre súčasníkov pomerne málo známa: „Presnejšie nedokážeme dať jeho život do historických súvislostí. Na jednej strane je najväčším Slovákom, na strane druhej ho však málokto pozná."

Odhalia neznáme momenty jeho života

Tvorcovia chcú vo filme odhaliť aj neznáme momenty zo Štefánikovho života plné drám, emócií aj humoru, ako ich zažil alebo mohol zažiť samotný Štefánik. Vychádzali pritom z autentických historických materiálov, osobných spomienok, denníkových zápiskov a fotografií, ktoré spracovali do filmových scén.

Rozhodli sa pre trikový film, ktorý kombinuje živú hereckú akciu s digitálnou animáciou vytvorenou v štúdiu a s dokumentárnym archívom. Hrdinov snímky stvárnili herci, filmári ich pomocou animácií vložili do štylizovaného výtvarného sveta naprieč kontinentmi. Náročná postprodukcia trvala takmer dva roky. V tíme boli skúsení autori, ktorí sa podieľali na oceňovaných a vizuálne inovatívnych filmoch ako True Štúr a Alois Nebel.

Cesta do nemožna vznikla ako slovensko-česká koprodukcia, film vzišiel zo súbehu námetov RTVS k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika. Snímku produkujú slovenská spoločnosť Media film s českou Kabos Film & Media spoločne s Českou televíziou, RTVS a animačným štúdiom Tobogang.