Dnes o 14:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pre nahrávku Trnku a Kočnera bude zasadať brannobezpečnostný výbor

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR spísali a podali návrh na utorkovom rokovaní výboru.

Dobroslav Trnka a Marian Kočner — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. októbra (TASR) - Pre nahrávku rozhovoru Mariana K. a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku bude zvolané dodatočné rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR spísali a podali návrh na utorkovom rokovaní výboru.

Chcú vedieť, či mala polícia nahrávku k dispozícii a ako sa prípad vyšetroval, situáciu by malo vysvetliť vedenie polície aj ministerstva vnútra. Členovia výboru návrh odsúhlasili, jeho predseda Anton Hrnko (SNS) oznámil, že termín rokovania dohodnú aj s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), aby sa ho mohla zúčastniť.

Medializované informácie podľa nezaradeného poslanca Ľubomíra Galka indikujú, že je možné, že polícia mala nahrávku k dispozícii už dlhšiu dobu. Opozícia preto chce, aby na rokovanie prišiel situáciu vysvetliť okrem ministerky vnútra aj policajný prezident Milan Lučanský. „Nechceme z toho robiť politiku, môže to by pokojne aj v utajenom režime," dodal Galko.

Hrnko si myslí, že nahrávka je predovšetkým kauzou Kočnera a predsedu SaS Richarda Sulíka, ktorý bol predsedom parlamentu v čase, keď sa mali kupovať hlasy poslancov pri voľbe generálneho prokurátora. Podľa Hrnkových slov sa treba pozrieť na ľudí, ktorí vtedy Trnku navrhovali na pozíciu generálneho prokurátora.

Na otázku, či SNS opustí koalíciu so Smerom-SD, ktorého poslanci Trnku do funkcie navrhovali, odpovedal, že krátko pred voľbami nevidí priestor na takéto „teatrálne gesto". Ak sa preukáže, že poslanci koaličných strán v minulosti prijali peniaze za svoje hlasy, mali by ich strany prinútiť odísť z parlamentu. „Korupcia je u nás trestný čin," reagoval na otázku, či by mali byť trestne stíhaní. To, či by mal Trnka odísť z prokuratúry, je podľa Hrnka jeho rozhodnutie.

„Je veľmi zlé, keď takáto nahrávka uzrela svetlo sveta a je ešte horšie, že bývalý generálny prokurátor komunikoval s Kočnerom," povedal podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD). V čase, keď Trnku Smer-SD nominoval na pozíciu, sa podľa jeho slov "javil ako principiálny človek".

V súvislosti s kupovaním hlasov poslancov skonštatoval, že jemu nikto žiadnu ponuku nedal a nemyslí si, že by takí poslanci boli v parlamente. Nemyslí si ani to, že by o nahrávke kauzy Gorila vedel predseda Smeru-SD Robert Fico. „Marian K. toho narozprával strašne veľa. Môžem tomu veriť a môžem tomu neveriť," dodal.

Denník N informoval o tom, že získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Kočnerom. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Kočner. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie Jaroslava Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila.

Podľa Denníka N Kočnera vyšetruje bývalého generálneho prokurátora, vrieska naňho vulgarizmy, vyhráža sa jemu aj jeho kumpánom fyzickou likvidáciou a tým, že jeho syn skončí. Haščák sa dištancuje od všetkých "domnelých aktivít", s ktorými má byť podľa komunikácie spájaný, a odmieta ich.