Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Legendárna herečka sa nechá každý týždeň dobrovoľne zatknúť. Chce upozorniť na dôležitú vec

Jane Fonda podľa policajtov porušila zákon, keď protestovala na verejnosti. Podľa jej slov v tom ale neplánuje prestať.

Zatknutá herečka Jane Fonda počas protestu za klímu — Foto: TASR, Instagram@thesunflowerroom

WASHINGTON 15. októbra - Slávna americká herečka, ktorú verejnosť pozná najmä vďaka filmom ako Bosé nohy v parku, Barbarella, Kone sa tiež strieľajú, Návrat domov, alebo najnovšie aj vďaka seriálu Grace a Frankie. Skvelú Jane nominovali až sedemkrát na Oscara a dvakrát si toto ocenenie aj odniesla. Občianskym menom Jayne Seymour Fondová nepatrila nikdy medzi obyčajných ľudí. Už odmalička bola rebelkou. Bojovala za práva žien a aj za práva Indiánov. Podporuje aj rôzne dobročinné organizácie. Prednedávnom sa objavila aj pred sídlom amerického kongresu vo Washingtone, kde s ďalšími desiatkami aktivistov protestovala na schodoch. A práve to miesto bolo kameňom úrazu pre policajtov.

Za zmenu klímy bude kolektívne bojovať aj naďalej

Ako informuje portál The Washington Post, 81-ročná herečka bola zatknutá policajnými dôstojníkmi počas protestu za zmenu klímy. Nebola to prvá aktivita, ktorú herečka vykonala. Na schodoch pred Kapitolom vyzývala ľudí, aby neodvracali pozornosť od toho, čo sa v skutočnosti deje. Podľa jej slov ide o veľmi dôležitú tému a ľudia aj politici by sa jej mali venovať prioritne. „Na Kapitol sa budem vracať každý piatok o 11:00 bez ohľadu na to, či ma znova zatknú. Zmena klímy je kolektívnou krízou, ktorá si vyžaduje kolektívne činy," povedala vo svojom príhovore herečka.

„Využijem svoju slávu a meno na to, aby som upozornila na dôležitú vec"

V rozhovore pre The Washington Post povedala, že chce využiť svoju slávu a svoje meno na to, aby ľudia upriamili svoju pozornosť na zmenu podnebia. Každý piatok plánuje zorganizovať protest pod názvom #firedrillfridays a nezabráni jej v tom ani to, ak má byť zatknutá každý piatok. Na Instagrame sa objavilo aj video, kde vidno, že polícia zatýka aktivistov, medzi nimi aj Jane.