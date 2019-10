TASR

Legendárny fínsky oštepár Pitkämäki ukončil kariéru

V pondelok to oznámil na tlačovej konferencii v olympijskom tréningovom centre v meste Kuortane.

Tero Pitkämäki — Foto: TASR/AP

Helsinki 14. októbra (TASR) - Fínsky oštepár a majster sveta z roku 2007 Tero Pitkämäki ukončil kariéru. Pitkämäki pôvodne plánoval súťažiť do OH v Tokiu, no v júni si roztrhol predný skrížený väz v kolene.

„Nie je to len o kolene. Celá moja noha nie je v stave, aký by som potreboval. V minulosti pritom boli nohy mojou veľkou devízou. Keď som zistil, že sa nemôžem dostať do požadovanej kondície, moja motivácia pokračovať vyprchala. Je to pre mňa trochu smutný proces. Vedel som, že tento deň príde, no aj tak cítim istú prázdnotu a depresiu. Je to iba šport a v živote sú aj iné veci," rozlúčil sa s kariérou 36-ročný Fín.

Pitkämäki je jeden z najúspešnejších fínskych športovcov. Na vrcholných podujatiach získal sedem medailí. Zlato má zo svetového šampionátu v Osake 2007. Na olympijských hrách získal bronz v Pekingu 2008. Jeho osobný rekord je 91,53 m. Informácie pochádzajú zo stránky yle.fi.