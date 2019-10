Petronela Svečnjaková

Neveste chýbal na svadbe zosnulý otec. Počas rodičovského tanca sa ale stalo niečo nemožné

O všetko sa postarali nevestini bratia, ktorí našli spôsob, ako otca v sestrin veľký deň aspoň na chvíľu vrátiť späť.

Dojatá nevesta. — Foto: Reprofoto Usatoday.com

BRATISLAVA 16. októbra - Svadba patrí medzi najkrajšie a najdôležitejšie udalosti v živote každého človeka. Pre Američanku Kaley West Youngovú však táto slávnosť nabrala úplne iné rozmery. Počas svadobnej hostiny totiž počula hlas svojho zosnulého otca. Postarali sa o to jej piati bratia, ktorí našli spôsob, ako otca v Kaleyin veľký deň aspoň na chvíľu vrátiť späť.

S prekvapením prišiel niekoľko mesiacov pred svadbou Kaleyin brat Kevin West. Navrhol, aby si Kaley v rodičovskom tanci zatancovala s bratmi. Ako pieseň, ktorá by im pri tom mala hrať, súrodenci vybrali "Fathers and Daughters" od Michaela Boltona. Do nej potom zakomponovali otcov hlas, ktorý získali viacerých z domácich videí.

Keď nič netušiaca Kaley počas tanca s bratmi začula hlas zosnulého otca, zaplavila ju veľká vlna emócií: "Ledva som sa udržala na nohách. Snažila som sa ostať pokojná, ale jediné, čo som v tej chvíli cítila, bola absolútna láska."

Hoci rodina pôvodne plánovala zdieľať tento svadobný moment iba s niekoľkými známymi, video, ktoré dala na YouTube, na svojich sieťach uverejnil aj samotný Michael Bolton. Reakcia dojatých užívateľov na seba nenechala dlho čakať, Kaley a jej blízki si už prečítali množstvo vľúdnych komentárov.