Klaudia Fiolová

Dnes o 10:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prevratné zmeny: Česi budú po novom rátať počet dní dovolenky podľa odpracovaných hodín a nie dní

Zohľadní sa po novom to, koľko hodín zamestnanec reálne odpracoval, a k tomu bude mať adekvátnu dovolenku. Zmena sa najviac dotkne práve tích ľudí, ktorí majú kratšiu pracovnú dobu.

Zmenu najviac uvítajú ľudia, ktorí robia na smeny. — Foto: Pexels

PRAHA 15. októbra - Ministerstvo práce a sociálnych vecí v Českej republike sa dohodlo so zamestnávateľmi a odbormi, že nový zákonník práce prinesie prevratné zmeny, ktoré uvítajú zamestnanci. Medzi novinky patrí aj to, že výpočet dovoleniek sa po novom nebude odvíjať od toho, koľko dní má zamestnanec odpracovaných, ale podľa odpracovaných hodín. Návrh novely zákonníka práce obsahuje celú radu zmien pracovného práva. „Bude to prvá koncepčná zmena zákonníka práce za 8 rokov," uviedla ministerka práce, Jana Maláčová pre portál Nova.cz.

Najdiskutovanejšou témou novely je práve výpočet dovolenky

Po novom sa počet dní dovolenky bude odvíjať od počtu odpracovaných hodín a nie dní, ako to bolo doteraz platné. Zohľadní sa tak to, koľko hodín zamestnanec reálne odpracoval a k tomu dostane adekvátny počet dní dovolenky. Zmena sa najviac dotkne práve tých ľudí, ktorí majú kratšiu pracovnú dobu. Tí mali doteraz totožný počet dní dovolenky ako ich kolegovia, ktorí pracujú denne viac hodín. Nový zákon hovorí o tom, že zamestnanci s kratšou pracovnou dobou budú mať aj menej dovolenky.

Ak zamestnávateľ bude zamestnancom poskytovať 4 týždne dovolenky, tak zamestnanci, ktorí pracujú 8 hodín denne (40 hodín týždenne), budú mať nárok na 200 hodín dovolenky (5 týždňov krát 40 hodín). Tí, ktorí majú v zmluve stanovenú pracovnú dobu šesť hodín denne (30 hodín týždenne), by ale mali nárok len na 150 hodín dovolenky (5 týždňov krát 30 hodín).

Nový zákon by mal zaistiť viac dovolenky ľuďom, ktorí pracujú na smeny

Pri 5 hodinovej pracovnej dobe (25 hodín za týždeň) by mal mal mať zamestnanec nárok na 125 hodín dovolenky. Výpočet dovolenky na základe odpracovaných hodín by mal zaistiť dlhšiu dovolenku ľuďom, ktorí majú napríklad desať hodinové alebo dvanásť hodinové smeny. Tí vzhľadom k tomu, že nepracujú nepretržite 5 dní v týždni, majú za kalendárny rok výrazne menej smien ako človek, ktorý má pravidelnú 8-hodinovú dochádzku od pondelka do piatku. Preto, keby sa dovolenka rátala podľa odpracovaných dní a nie hodín, tak by zamestnanec, ktorý pracuje na smeny, mal nárok na menej dovolenky.

Zákon pracuje s priemernou dĺžkou týždennej pracovnej doby

To znamená, že ak človek odpracuje týždenne viac hodín, ako má dohodnuté v pracovnej zmluve, nijako sa mu to neodrazí v počte dovolenky.