TASR

NHL: Halák pomohol Bostonu 30 zákrokmi, hrdinom noci štvorgólový Pastrňák

Slovenským hokejistom sa s výnimkou Cháru a Haláka nedarilo.

Dávid Pastrňák (vľavo) oslavuje gól s Jakom DeBruskom — Foto: TASR/AP

New York 15. októbra (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák a český útočník David Pastrňák boli ústredné postavy Bostonu Bruins v zápase hokejovej NHL s Anaheimom Ducks. Halák sa na triumfe domácich 4:2 podieľal 30 úspešnými zákrokmi, prvou hviezdou zápasu sa stal štvorgólový Pastrňák.

Český útočník skóroval v každej tretine, na konte má v tejto sezóne šesť gólov. Za Bruins nastúpil aj kapitán Zdeno Chára, s 26 minútami bol najvyťaženejším korčuliarom v zápase. Boston sa vďaka triumfu dostal na priebežnú vedúcu pozíciu v tabuľke Východnej konferencie.

Obhajca titulu St. Louis Blues viedol na klzisku New Yorku Islanders 2:0, no domáci zápas otočili a zvíťazili 3:2 po predĺžení. Florida si odviezla všetky body z New Jersey po víťazstve 6:4 a Minnesota vyhrala v Ottawe 2:0.

Nedarilo sa Dallasu so slovenským obrancom Andrejom Sekerom, Stars prehrali v noci na utorok v Buffale hladko 0:4. Washington v zostave s útočníkom Richardom Pánikom podľahol doma Coloradu 3:6. Neuspel ani Edmonton s Tomášom Jurčom, ktorý prehral na ľade Chicaga 1:3. Pre Oilers to bola prvá prehra v sezóne.