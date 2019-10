Petronela Svečnjaková

Sestra z vás robí lepšieho človeka. Tu je vedecký dôkaz

Výskumy potvrdzujú, že sestry človeka učia komunikácii, emóciám, ale aj asertivite.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels.com

BRATISLAVA 14. októbra - Ak máte sestru, určite ste sa v detstve škriepili o hračky či oblečenie, žalovali na seba rodičom alebo sa nevinne doťahovali či bili. Sestra dokáže byť najväčšou nepriateľkou, a vzápätí najbližším človekom. Vedci nedávno zistili, že mať sestru prináša v živote množstvo výhod.

"Sestry pomáhajú rozvíjať sociálne schopnosti, ako napríklad komunikáciu, vyjednávanie a hľadanie kompromisov. Dokonca aj konflikt medzi súrodencami, ak nie je veľký, dokáže podporiť zdravý vývoj dieťaťa," povedal Alex Jensen, odborník skúmajúci súrodenecké vzťahy a profesor na School of Family Life na americkej Brigham Young University.

Foto: Pexels.com

Sestry nás učia asertivite aj komunikácii

Jeffrey Kluger, autor knihy The Sibling Effect (Súrodenecký efekt), tvrdí, že ak má človek staršiu "bojovnú" sestru, ľahšie sa naučí predkladať argumenty a reagovať v náročných situáciách. Na druhej strane sestra, ktorá má mladšieho bojazlivejšieho súrodenca, sa zas učí empatii a dôležitosti starania sa o iných.

Vedecký výskum tiež potvrdzuje, že muži, ktorí vyrastali so sestrami, dokážu ľahšie komunikovať so ženami ako muži-jedináčikovia či muži, ktorí majú len bratov. "Výskumy potvrdili, že ak má človek súrodenca opačného pohlavia, môže to mať výhody aj počas dospievania. Množstvo takýchto súrodeneckých párov sa počas puberty zblíži, pretože sú dobrým zdrojom informácií o opačnom pohlaví," povedal profesor Alex Jensen.

Foto: Pexels.com

Vďaka sestrám sme milší, pokojnejší aj samostatnejší

Britský výskum z roku 2009 dokázal, že ľudia, ktorí vyrastali aspoň s jednou sestrou, boli v živote samostatnejší a odhodlanejší ako ľudia, ktorí vyrástli s bratom či bratmi. Spoluautor štúdie, Tony Cassidy z Univerzity v Ulsteri povedal, že "ide o vnútornú túžbu byť čoraz lepším a dosahovať svoje ciele. Je preukázateľné, že počet dievčat v rodine má vplyv na nezávislosť človeka a vytyčovanie si cieľov."

Na spomínanom výskume sa zúčastnilo 571 účastníkov vo veku 17 až 25 rokov. Zistilo sa tiež, že sestry dokážu človeka upokojiť a pomôcť mu nájsť duševnú rovnováhu. Účastníci štúdie, ktorí mali aspoň jednu sestru, nezažívali toľko stresových situácií a boli veselší a šťastnejší ako ostatní zúčastnení. Tony Cassidy vysvetlil, prečo je to tak: "Ženy sú v porovnaní s mužmi emotívnejšie a citové vyjadrenie je pre dobré psychické zdravie rodiny kľúčové." Sestry tiež zo súrodencov robia milších a vľúdnejších ľudí, pretože nemajú problém ukazovať súcit, lásku a záujem.