Bábkové divadlo v Košiciach premiéruje Mrožkovu snovú komédiu Tri noci

Ide o výsledok spolupráce s Divadlom Thália a zapadá do kontextu okrúhlych výročí činnosti oboch týchto košických divadiel.

Skúška komédie Tri noci od S. Mrožka v Bábkovom divadle na scéne Jorik v Košiciach — Foto: TASR/František Iván

Košice 14. októbra (TASR) – Činohernú snovú komédiu Tri noci poľského autora Slawomira Mrožka pripravilo najnovšie Bábkové divadlo v Košiciach. V premiére ju uvedie vo štvrtok (17. 10.) na experimentálnej scéne Jorik.

Inscenáciu režíruje József Czajlik a predstavia sa v nej hosťujúci herci Lucia Hurajová a Péter Nádasdi, a domáci Erika Orgován Molnárová a Peter Creek Orgován. Ide vlastne o adaptáciu Mrožkovej hry Čarovná noc, pričom sa v nej objavujú texty aj z iných divadelných hier.

Diváci v komédii sledujú dvoch mužov, ktorí sú stále na služobných cestách a každú noc zaspávajú v jednej izbe, pričom zrazu sa objaví žena, ktorá túži, miluje a má svoje tajomstvo. Otázka je, čo je pravdivé a čo víziou a snom.

„Tá pôvodná hra aj tá naša inscenácia hovorí o pre mňa veľmi zaujímavej veci, že aj v tom zdanlivo najnudnejšom živote hocikedy sa môže objaviť tajomstvo, hocikedy tú našu každodennú rutinu zrazu môže vymeniť záhada, po čom každý túži. Samozrejme, Mrožek písal tú hru ako odpoveď na sivosť a uniformitu socializmu, ale veľmi dobre to funguje aj voči tej uponáhľanosti, rutinérstvu a monotónnosti života, v ktorom žijeme my teraz," uviedol pre novinárov dramaturg inscenácie Miklós Forgács.

Inscenácia je hlavným výstupom širšieho spoločného projektu oboch divadiel s názvom Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe. Projekt prepája viaceré druhy umenia a viaceré kultúrne inštitúcie – partnermi sa stali aj Východoslovenská galéria (VSG) a košické Konzervatórium Jozefa Adamoviča.

„Chceme poukázať na to, že inscenácia, ktorá je pre divadlo najdôležitejším výstupom, má niekoľko zložiek, ako je text, výtvarná, herecká či režijná zložka," priblížil pre TASR riaditeľ bábkového divadla Pavol Hrehorčák.

VSG ponúkne dva experimentálne workshopy pre dospelých, kde sa záujemcovia oboznámia s procesom tvorby scénografie viažucej sa k danej inscenácii. Workshopy pre študentov budú mať herecké, režijné či dramaturgické zameranie.

„Chceme pracovať so študentmi, môžu sa stretnúť s profesionálnym režisérom a dozvedieť sa, prečo tento text vznikal práve takto, akými úpravami prechádza od prototextu po metatext. Myslím si, že študenti si to odnesú do budúcna a podporíme ich na tej profesijnej ceste, ktorú si vybrali," dodal Hrehorčák.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Bábkové divadlo v Košiciach aktuálne oslavuje 60 rokov od svojho založenia a Divadlo Thália polstoročnicu.