Lenka Miškolciová

Dnes o 18:09 Dánska premiérka rozosmiala celý parlament. Musela vysvetliť, prečo vláda kúpila ťavu

Aby už viac netrpeli, dánska vláda vykupuje od cirkusov slony. Namiesto drezúry ich posiela na zaslúžený odpočinok.

— Foto: Reprofoto Youtube

KODAŇ 14. októbra - To sa nepodarí každému politikovi. Novozvolená dánska premiérka Mette Frederiksenová musela na záver 15-hodinového jednania vysvetliť, prečo vláda kúpila ťavu. Tento fakt ju pobavil natoľko, že vybuchla do smiechu neschopná pokračovať, na čo smiechom reagovali aj ostatní politici. Dánska vláda totiž od septembra vykupuje slony z cirkusov. Dôvod je jasný: ide o prvý krok, ktorý vedie k úplnému zákazu chovu divokých zvierat pre výstavné a cirkusové účely. Práve preto vláda odkúpila od cirkusu Dannebrog za 11 miliónov dánskych dolárov (takmer 1,5 milióna eur) slonice Ramboline, Laru, Djungu a Jenny.

Ako informuje aj český portál Novinky.cz, vyšlo však najavo, že tento obchod má jeden drobný zádrheľ. Spoločne so slonicou Ramboline musela vláda kúpiť aj ťavu menom Ali. Ramboline a Ali sú totiž skvelými priateľmi a ich rozdelenie nepripadalo do úvahy. A tak bolo na premiérke, aby ostatným poslancom vysvetlila, prečo musela dánska vláda do položky rozpočtu pripočítať aj nákup Aliho.

„Obdržali sme dôležitú informáciu o tom, že oddeliť Rambolinu a Aliho by bolo veľmi zlé. A tak sme získali aj Aliho,“ začala vysvetľovať, na čo sa rozosmiala a pridali sa aj ostatní prítomní poslanci. Išlo o prvé verejné vystúpenie novozlovenej premiérky. Vyzerá to však tak, že sa stane jedným z nezabudnuteľných.