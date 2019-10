Lenka Miškolciová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na konci pohrebu sa z truhly začal ozývať hlas. A smútiaci vybuchli smiechom

Video zo smutno-smiešneho pohrebu sa stalo rýchlo virálnym. Keby o tom nebožtík vedel, bol by vraj nadšený, potvrdila jeho dcéra.

Shay by bol nesmierne rád, keby vedel, že sa mu jeho blízkych podarilo rozosmiať aj v tak tragickej chvíli, ako bol jeho vlastný pohreb. — Foto: Reprofoto Youtube, Twitter

LEINSTER 14. októbra - Smútiaci, ktorí boli prítomní na pohrebe Shaya Bradleyho v írskom meste Leinster nemohli veriť vlastným ušiam, keď sa zrazu na konci pohrebu začal z truhly ozývať hlas nebožtíka. Ako sledovali truhlu, ktorá postupne klesala hlbšie do zeme, zrazu sa z nej ozvali slová: „Haló? Haló? Pustite ma von.“ A všetci smútiaci nemohli inak, ako len vybuchnúť do smiechu, ktorý bol stále intenzívnejší.

Vysvitlo, že sa Shay ešte pred smrťou nahral, aby svojich blízkych naposledy pobavil a rozveselil aj v tak smutnej situácii, ako bol jeho vlastný pohreb. O existencii nahrávky vedela iba jeho dcéra Andrea, ktorá to neskôr všetkým vysvetlila, informuje britský portál Daily mail. Nahrávka sa ozývala z reproduktora umiestneného na zemi.

Ako nahrávka pokračovala, Shay začal byť pomerne vulgárny, čo prítomných smútiacich rozosmialo ešte viac: „Kde to do p*** som? Pustite ma von, pustite ma von! Je tu ku*va tma! Počujem kňaza? Tu je Shay, som v krabici. Tu priamo pred vami, som mŕtvy,“ hovorí Shay v nahrávke, v ktorej si neskôr aj zaspieval pieseň od speváka Neila Diamonda s názvom Hello again: „Ahojte znova, ahojte. Volám len, aby som sa rozlúčil,“ zanôtil si Shay naposledy.

Rodina a blízki jednoducho nemohli inak, ako sa smiať. Shay by bol určite nesmierne rád, keby vedel, že sa mu jeho blízkych podarilo rozosmiať aj v tak tragickej chvíli, čo potvrdila aj jeho dcéra Andrea: „Bol by veľmi rád, keby vedel, koľko ľudí sa mu podarilo rozosmiať. Bola to úžasná osobnosť,“ opísala svojho otca, ktorý zomrel 8. októbra po dlhej a ťažkej chorobe. Aj preto, že predvídal koniec, dokázal sa ešte predtým nahrať a svojich blízkych naposledy pobaviť. Zrejme však netušil, že rozosmeje nielen ich, ale aj státisíce ľudí na internete, ktorí video zo smutno-smiešneho pohrebu zdieľali.