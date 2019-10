Pavol Hirka

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní UEFA vysadí 600-tisíc stromov. Chce znížiť dopad ME vo futbale na klímu a ovzdušie

Hlavná riadiaca organizácia európskeho futbalu chce pre planétu urobiť viac.

ĽUBĽANA 14. októbra - Budúcoročné Majstrovstvá Európy vo futbale budú špeciálne. Turnaj sa totiž neuskutoční v jednej krajine, ako to býva zvykom. Zápasy sa odohrajú v 12 krajinách, čo podľa prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina znamená oveľa viac znečistenia ovzdušia - fanúšikov, funkcionárov a hráčov jednoducho čaká oveľa viac cestovania.

Do ovzdušia by sa podľa expertov malo dostať 405-tisíc ton uhlíka. Hlavná riadiaca organizácia európskeho futbalu preto urobí niečo, čím aspoň trochu zníži dopad šampionátu na zdravie planéty. Ako informovala agentúra Reuters, UEFA v krajinách, kde sa budú konať ME 2020, vysadí 600-tisíc stromov. To znamená 50-tisíc stromov pre každú krajinu.

Doteraz to trochu zanedbávali

Čeferin tvrdí, že UEFA sa preto musí viac zameriavať na boj za záchranu životného prostredia. „Pravdepodobne toho budeme musieť urobiť viac. Nie iba my (funkcionári), ale aj fanúšikovia budú veľa cestovať. Preto to viac znečistíme. Budeme o tom premýšľať," povedal na tlačovej konferencii.

Slovinec dodáva, že nad dopadom na životné prostredie premýšľajú nielen kvôli turnaju. Vysvetľuje, že hoci UEFA vo veľkom podporuje deti cez svoju nadáciu, životné prostredie tak trochu zanedbávala. „Začíname nad tým teraz premýšľať, pretože nemôžete ochrániť deti, ak neexistuje životné prostredie, v ktorom by žili," uzatvára Čeferin.