TASR

Z adoptovaného dievčatka hviezda. Mladá gymnastka sa vrátila po pauze, aby prekonávala rekordy

Aj napriek ťažkým životným skúškam sa Američanka Simone Bilesová zapísala do histórie športu.

Americká reprezentantka v športovej gymnastike Simone Bilesová pózuje so zlatou medailou — Foto: TASR/AP

Stuttgart 13. októbra (TASR) - Americká gymnastka Simone Bilesová úspešnú kariéru podčiarkla na prebiehajúcich MS v športovej gymnastike v nemeckom Stuttgarte, kde získala päť zlatých medailí a s počtom celkových 25 cenných kovov v historickom rebríčku prekonala Bielorusa Vitalija Ščerba, ktorý má na konte o dve menej.

Dvadsaťdvaročnú rodáčku z Ohia si v troch rokoch spolu s jej mladšou sestrou adoptovali a vychovali starý otec so svojou manželkou. „Keď som bola malá myslela som si, že všetky deti sú adoptované," uviedla Bilesová americkému denníku Times ešte pred OH v Riu de Janeiru v roku 2016.

„Nechápala som, prečo z toho ľudia v mojom okolí robili veľkú vedu," dodala športovkyňa, ktorej talent na gymnastiku odhalili už v rannom veku.

Simone Bilesová s piatimi zlatými medailami, ktoré získala na MS v Stuttgarte Foto: TASR/AP

Bola obeťou sexuálneho zneužívnaia

V januári minulého roku sa priznala ku sexuálnemu obťažovaniu zo strany športového lekára tímu USA Larryho Nassara. Toho neskôr obvinili a uväznili zo sexuálneho zneužívania stoviek dievčat a žien.

„Vedenie zväzu gymnastiky má len jednu úlohu a tou je naša ochrana. Nezvládli to," kriticky sa vtedy vyjadrila Bilesová na adresu US Gymnastics. Zväz na základe mnohých zverejnených škandálov prevzala koncom roku 2017 Kerry Perryová. Stala sa tak prvou ženou vo vedení po 20-tich rokoch.

V tom istom období Bilesová vydala autobiografiu a po ročnej prestávke oznámila výmenu trénera a návrat na súťažné pódiá. Na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe získala štyri zlaté medaily, čím opäť ukázala svoju odhodlanosť dosiahnuť na vytúžené ciele. Dominanciu a hlad po úspechu naplno predviedla aj v Stuttgarte.

Odmieta prirovnanie k Phelpsovi

Napriek nesporným úspechom v sebe neskrýva skromnosť a za veľkú hviezdu sa nepovažuje. „Som hrdá na moje tohtoročné vystúpenia. Ku výzvam som sa postavila viac než dôstojne, čo bolo mojím cieľom," povedala Bilesová, ktorá však odmieta porovnania s plaveckým šampiónom Michaelom Phelpsom. „Nepovažujem sa za hviezdu takéhoto kalibru. Ak by to tak bolo, zbytočne by som na seba samú priniesla viac tlaku," dodala po záverečnom úspechu v Nemecku.

Zároveň s určitosťou odmietla svoju účasť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v roku 2021 v dánskej Kodani. Na budúcoročných OH v Tokiu by však mohla v počte získaných zlatých medailí pokoriť rumunskú gymnastku Nadiu Comaneciovú. Tá v rokoch 1976 a 1980 získala najcennejší kov celkovo 5-krát. Bilesová má na svojom konte momentálne štyri triumfy z Ria de Janeiro. Informovala agentúra AFP.