Dnes o 09:50 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nový prieskum AKO: Prepad koalície PS/Spolu a výrazný rast Kiskovej strany

Najväčší prepad si pripísali koalícia PS/Spolu a strany SaS a Sme rodina.

Michal Truban, Peter Pellegrini a Andrej Kiska — Foto: TASR/Jakub Kotian, Martin Baumann, Oliver Ondráš

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici októbra, s 20,1 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia s 12,7 percenta a tretia by skončila ĽSNS s 12,3 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke 1000 respondentov, ktorý sa uskutočnil od 7. októbra do 10. októbra. Štvrté miesto má v prieskume strana Za ľudí so ziskom 12 percent, nasleduje SaS so 6,7 percenta hlasov a SNS, ktorá by získala 6,4 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina so ziskom 5,9 percenta, OĽaNO by získalo 5,8 percenta a poslednou stranou v Národnej rade SR by sa stalo KDH, ktoré by získalo 5,6 percenta.

Strana Október August Kreslá Smer-SD 20,1% 19,6% 35 Progresívne Slovensko/Spolu 12,7% 15,5% 22 ĽSNS 12,3% 10,9% 21 Za ľudí 12,0% 8,8% 20 SaS 6,7% 9,0% 11 SNS 6,4% 7,1% 11 Sme rodina 5,9% 7,6% 10 OĽaNO 5,8% 7,3% 10 KDH 5,6% 6,3% 10 Most-Híd 3,9% 3,9% - SMK-MKP 3,1% 3,5% - Dobrá voľba 1,7% - - Socialisti.sk 1,3% - -

Rozdelenie kresiel

Do Národnej rady SR by sa nedostali strany Most-Híd s 3,9 percenta, SMK s 3,1 percenta, strana Dobrá voľba so ziskom 1,7 percenta, Socialisti.sk a Vlasť (zhodne po 1,3 percenta), KSS a Strana zelených Slovenska (0,4 percenta), Maďarské fórum (0,3 percenta) a Národná koalícia (0,1 percenta).

V parlamente by Smer-SD obsadil 35 kresiel, koalícia PS a Spolu by získala 22 mandátov, ĽSNS 21, Za ľudí 20, SaS a SNS zhodne po 11 kresiel, Sme rodina, OĽaNO a KDH by mali po desať poslancov.