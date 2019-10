TASR

Včera o 23:28 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Slovensko v rozlúčke Škrtela, Nemca a Hubočana remizovalo s Paraguajom

V rozlúčke troch reprezentantov sme o víťazstvo prišiel v závere.

Na snímke vľavo Róbert Boženík (Slovensko) sa raduje z gólu a vpravo spoluhráč Michal Ďuriš — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti remizovali v nedeľňajšom prípravnom zápase s Paraguajom 1:1. Reprezentácia SR sa prvýkrát predstavila na novom Tehelnom poli - Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Pred zápasom sa dostalo oficiálnej rozlúčky s najcennejším dresom triu Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec, ktoré si prevzalo z rúk prezidenta SFZ Jána Kováčika pamätné plakety.

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti zľava Tomáš Hubočan, Adam Nemec a Martin Škrtel Foto: TASR/Martin Baumann

Slováci nastúpili vo výrazne obmenenej zostave oproti kvalifikačnému súboju s Walesom (1:1) a bolo to na ich hre aj cítiť. Po polhodine zišli z trávnika za potlesku tribún Škrtel s Nemcom, Hubočan nastúpil v 87. minúte. Paraguaj v prvom dejstve dominoval, ale v druhom polčase dostal SR do vedenia Róbert Boženík. V 85. minúte však remízu zariadil Kaku.

Slovensko - Paraguaj 1:1 (0:0) Góly: 59. Boženík - 85. Kaku, ŽK: Vavro - Villasanti, Gomez, Jorge, rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), 6669 divákov. SR: Greif - Šatka, Škrtel (31. Vavro), Valjent, Mazáň (87. Hubočan) - Greguš (46. Bero), Hrošovský (71. Hamšík) - Ďuriš, Duda (46. Bénes), Haraslín - Nemec (31. Boženík) Paraguaj: Fernandez - Piris, Gomez, Alonso, Riveros (82. Espinoza) - Sanchez (77. Paredes), Jorge - A. Romero (68. Gonzalez), Villasanti (62. Kaku), Samudio (62. O. Romero) - Lezcano (90. Sanabria)

Prvá polovica patrila hosťom

Paraguaj od začiatku diktoval tempo, Slováci pôsobili nezohrane a často sa dopúšťali zbytočných chýb. Už v 5. minúte sa dostal po domácej strate lopty do šance Lezcano, jeho strelu Greif kryl. Ak by sa Paraguajčan neulakomil a našiel výborne nabiehajúceho spoluhráča, mohlo byť pre domácich zle-nedobre.

V 14. minúte sa do ešte väčšej šance na päťke dostal Romero, ale jeho strelu Greif skvele vyrazil. Slováci ohrozili bránku hostí až v 19. minúte, Ďuriš ale vystrelil veľmi nepresne. Juhoameričania boli oveľa lepší na lopte, aktívne si menili priestor, ale nedarilo sa im využiť domáce okienka v defenzíve.

Na snímke vľavo Róbert Boženík (Slovensko) strieľa gól a vpravo Junior Alonso (Paraguaj) Foto: TASR/Martin Baumann

Po polhodine zišli z ihriska za ovácií riedko zaplnených tribún Škrtel aj Nemec, ktorých nahradili Vavro s Boženíkom. Kapitánsku pásku prebral Ďuriš. Paraguaj aj naďalej dominoval, bol technickejší a jeho akcie futbalovejšie.

Polčas priniesol zmenu

Do druhého polčasu poslal Hapal Bera s Bénesom za Greguša a Dudu. Opäť ako prví pohrozili hostia, v 52. minúte efektne z voleja vystrelil Romero, ale Greif bol na mieste. Na opačnej strane sa dostal do zakončenia Boženík, no vysoko prestrelil.

Domáci už vyzerali opticky o čosi lepšie a v 59. minúte zložil reparát Boženík, ktorý sa po prihrávke od Bénesa šikovne otočil okolo protihráča a nekompromisným zakončením z vnútra šestnástky prestrelil brankára Fernandeza. Obraz hry sa zmenil, Slováci už boli oveľa častejšie na polovici súpera a snažili sa ho dostať pod tlak.

V 71. minúte sa na ihrisko dostal Hamšík, ktorý si od Ďuriša prebral kapitánsku pásku. Paraguaj sa pokúšal vyrovnať a podarilo sa mu to v 85. minúte, keď sa presadil Kaku strelou do protipohybu Greifa. Keď sa v 90. minúte akrobaticky nepresadil Boženík a v nadstavenom čase sa už nič vážnejšie nestalo, skončil duel remízou.

Na snímke vpravo Adam Nemec (Slovensko), Gustavo Gómez a vľavo Iván Piris (Paraguaj) Foto: TASR/Martin Baumann

Hlasy po zápase:

Pavel Hapal, tréner SR: „Zápas sa mi hodnotí zvláštne. Priali sme si vyhrať. Vedeli sme však, že sem príde technicky zdatný súper a nečaká nás nič ľahké. V prvom polčase nám chýbal pohyb a väčšia agresivita. Súper bol veľmi kvalitný a v závere vyrovnal. Možno pre neho nebola remíza až taká spravodlivá, ale som za ňu rád. Som rád, že sme neprehrali. Priestor dostali viacerí hráči, ktorí pravidelne nehrávali. Niektorí nás prekvapili pozitívne, iní nie. Nechcem byť konkrétny, hráči to vycítia."

Martin Škrtel, obranca SR: „Som rád, že som mohol stráviť toľké roky v reprezentácii. Bola to pre mňa vždy česť. Škoda, že sme nezvíťazili, bola by to krajšia rozlúčka. Všetkým fanúšikom sa chcem poďakovať za podporu."

Adam Nemec, útočník SR: „Zápas som si chcel užiť. Bol som vďačný za každú šancu v reprezentácii, vždy som sa snažil na ihrisku nechať všetko. Odchádzam so vztýčenou hlavou."

Róbert Boženík, strelec gólu SR: „Teší ma, že som mohol hrať v zápase, v ktorom sa lúčili legendy. Všetci nám budú v reprezentácii chýbať."

Na snímke Tomáš Hubočan (Slovensko) ďakuje fanúšikom Foto: TASR/Martin Baumann

Tomáš Hubočan, obranca SR: „Obmedzovalo ma zranenie, ktoré som si priviezol z klubu. Som vďačný aj za to, čo som dnes bol na ihrisku. Bol som zaujatý zápasom, až po záverečnom hvizde rozhodcu som sa obzeral dookola po štadióne, že to je poslednýkrát, takže tam boli emócie."

Eduardo Berizzo, tréner Paraguaja: „Bol to zápas, ktorý nám ukázal viacero pozitív. Mali sme v ňom kontrolu v prvom polčase, dobre sme držali loptu. Dominovali sme, ale nevyužili sme šance. Aj v druhom polčase to tak bolo. Hrali sme proti fyzicky silnému súperovi, ktorý nám dal gól. My sme zareagovali dobre, vyrovnali sme stav. Ale vedeli sme podržať loptu, dobre kombinovať a napokon remíza je zaslúžená. Aj predchádzajúci zápas so Srbskom nám ukázal veľa, musíme si oba súboje dobre zanalyzovať.“