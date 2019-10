TASR

Dnes o 16:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vodné pólo-ME: Slováci suverénne postúpili

Presvedčivým skóre zdolali Bielorusko aj Ukrajinu a v zápase o prvé miesto v skupine si poradili aj s Francúzskom

Slovenský vodný pólista Marek Tkáč (vpravo) a Francúz Mathias Bachelier v zápase Slovensko - Francúzsko — Foto: Archívna foto: TASR

Nováky 13. októbra (TASR) - Suverénnym víťazstvom na domácom turnaji sa vodní pólisti Slovenska kvalifikovali na ME 2020 (12.-26. januára). Presvedčivým skóre zdolali Bielorusko aj Ukrajinu a v zápase o prvé miesto v skupine si poradili aj s Francúzskom. Podľa viceprezidenta Slovenskej plaveckej federácie (SPF) pre vodné pólo Štefana Šmihuľu odrážali výsledky odhodlanie slovenského tímu. Domáci výber si ako organizátor kvalifikačnej B-skupiny mohol zvoliť poradie súperov. Bielorusov zdolal 19:4 a keď si jednoznačne poradil aj s Ukrajinou (16:5), bol jeho postup na ME spečatený. „Ja som dúfal v postup a musím povedať, že som ho aj očakával. Je však pravda, že som si nemyslel, že to pôjde tak ľahko a s takými výraznými gólovými rozdielmi v zápasoch proti Bielorusku a Ukrajine. Bielorusko aj Ukrajina nie sú takého rangu ako tí, s ktorými sme sa v nedávnej dobe stretli. Aj preto boli vyjadrenia trénerov opatrnejšie, nebolo totiž ľahké odhadnúť ich silu. Tréneri aj chlapci to však zvládli na jednotku," uviedol Šmihuľa pre TASR.

Keďže so spomínanými tímami si suverénne poradili aj Francúzi, bol nedeľný zápas Slovenska s „galským kohútom" stretnutím o prvú priečku v skupine. Domáci reprezentanti si poradili aj s treťou prekážkou a v postupovej eufórii vyhrali 9:6, pričom rozhodujúci náskok si po vyrovnanom prvom polčase vytvorili v tretej štvrtine. „Naši chlapci do toho dali všetko, hrali pekné vodné pólo a aj dobre bránili. Odzrkadlilo sa to aj vo výsledkoch," poznamenal Šmihuľa. Žreb ME je na programe v utorok 22. októbra od 17.45 h v Budapešti.