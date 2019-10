TASR

Slovenským študentom v zahraničí ponúkajú firmy príležitosť vylepšiť krajinu

Študenti po návrate na Slovensko vedia oživiť celé sektory a posunúť krajinu ďalším smerom.

Slávnostné odovzdávanie certifikátov najlepším stredoškolským študentom , ktorí získali štipendium na študijný pobyt v USA alebo vo Veľkej Británii — Foto: Archívna foto: TASR - Michal Svítok

Londýn 13. októbra (TASR) - Slovensko je z pohľadu potenciálu pre našich študentov v zahraničí veľmi zaujímavé miesto, keď chce niekto rozvíjať seba a prispieť k tomu, aby sa veci v krajine posúvali tým správnym smerom. Pre TASR to povedal generálny riaditeľ Tatrabanky Michal Liday v sobotu (12. 10.) na podujatí Night of Changes Londýn, zameranom na prepájanie slovenských študentov v Británii s domácimi organizáciami a firmami. Odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia nevníma negatívne. Často tam podľa Lidaya naberú kvalitné vzdelanie, ako aj snahu a vôľu meniť veci k lepšiemu. Problém tzv. brain drainu, teda odlivu mozgov, podľa neho nastáva, ak sa rozhodnú nevrátiť naspäť.

Podľa Lidaya by študentov od návratu na Slovensko nemala odrádzať otázka príjmov

Tie môžu byť v zahraničí vyššie, no kariérny rast sa tam nedá mnohokrát dosiahnuť tak rýchlo. „Na Slovensku nie je až taká konkurencia, ako napríklad v Británii. Možností a príležitostí je na Slovensku obrovské množstvo, dá sa tam rýchlejšie, jednoduchšie etablovať a dosiahnuť úspech," vysvetlil. Súčasnú situáciu vníma ako problém pre slovenské firmy aj operačný riaditeľ softvérovej spoločnosti Eset Pavol Luka, podľa ktorého často do zahraničia odchádzajú tí najlepší študenti. Podľa neho však skúsenosti, ktoré v zahraničí nadobudnú, tam nemajú priestor vždy aj hneď v zamestnaní zúročiť. „Otázne je, či sa študenti v zahraničí k zaujímavým príležitostiam dostanú. Lebo u nás áno," povedal Luka pre TASR.

Presvedčiť študentov o návrate na Slovensko vidí riaditeľ programu Teach for Slovakia Stanislav Boledovič ako výzvu, najmä pre lepšie platové možnosti v zahraničí. „Darí sa nám to práve vtedy, keď sa nám darí Slovákov zapáliť pre to, že to nie je len o peniazoch a o tom, akú budú mať kariéru, ale je to aj o tom, ako pomôcť krajine, v ktorej som vyrástol," vyjadril sa pre TASR. „Myslím si, že na Slovensku je dnes doba, kde rezonuje urgentná potreba zmeniť túto krajinu a posunúť ju vpred," doplnil Boledovič. Podľa Boledoviča riešenie problému spočíva v predstavení slovenského ziskového či neziskového sektora priamo študentom v Británii, aby ich mohli spoznať a získať informácie o pracovných príležitostiach, ktoré ich doma môžu čakať. „Najzákladnejšia vec je byť v kontakte, stretávať sa s ľuďmi, neustále ich pozývať, aby sa vrátili domov na zmysluplné kariérne možnosti," povedal.

Pre organizátorov podujatia, slovenských študentov na anglických univerzitách, je kontakt s domovom pri hľadaní zamestnania kľúčovým

„Dôležité je, aby študenti, ktorí sú vzdelaní a nadaní, videli, že sa môžu stále vracať aj do týchto firiem, ktoré sa na Slovensku snažia niečo zmeniť, a nie je to len o profite," povedala študentka medzinárodného biznisu Petra Baliová z organizačného tímu. „Skúsenosť a typy zručností zo štúdia v zahraničí môžu byť veľmi zaujímavé pre Slovensko," povedala pre TASR spoluorganizátorka podujatia a študentka filozofie Veronika Ciganeková. Podľa nej študenti po návrate na Slovensko vedia oživiť celé sektory a posunúť krajinu ďalším smerom. Podujatie Night of Chances pod záštitou neziskového združenia Nexteria sa v Londýne uskutočnilo po tretí raz. Jeho cieľom je predstaviť slovenským študentom v zahraničí prácu domácich firiem a organizácií a ich potenciálnu budúcnosť v týchto inštitúciách.