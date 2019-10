TASR

Dnes o 14:13 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vodné pólo-ME-kval.: Slováci zavŕšili kvalifikáciu výhrou nad Francúzskom

Nad Francúzskom triumfovali 9:6 a turnaj v Novákoch skončili bez straty bodu

Slovenský vodnopólista Juraj Zaťovič — Foto: &archívna foto: TASR/AP

Nováky 13. októbra (TASR) - Slovenskí vodní pólisti zvíťazili aj v záverečnom treťom zápase B-skupiny kvalifikácie ME 2020. Nad Francúzskom triumfovali 9:6 a turnaj v Novákoch skončili bez straty bodu. Postup na ME 2020 v Budapešti si zabezpečili už v utorňajšom stretnutí s Ukrajinou. Spoločne so slovenským tímom postúpili aj Francúzi, ktorí v skupine obsadili postupovú 2. priečku.