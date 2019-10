TASR

Na regionálnej výstave húb v Malinovej prekonali rekord v počte druhov

Tento rok na regionálnej výstave prekonali rekord, hornonitrianski hubári priniesli viac ako 220 druhov.

V hornonitrianskej obci Malinová usporiadali hubársku výstavu — Foto: Archívna foto:TASR - Pavol Remiaš

Malinová 13. októbra (TASR) - Obec Malinová v okrese Prievidza opäť privítala hubárov z hornej Nitry a záujemcov o hubárčenie. Na siedmom ročníku regionálnej výstavy, ktorá sa konala od piatka (11. 10.) do nedele, prekonali rekord v počte vystavených druhov húb rastúcich na hornej Nitre.

„Podujatie v Malinovej je jednou z mála regionálnych výstav húb na Slovensku, pretože pozbierať huby je dosť náročná úloha, ale aj veľmi dôležitá. Tu je to už tradíciou, vidíme to na domácich hubároch, tí začali zbierať druhy, ktoré dovtedy nezbierali a zistili, že sú naozaj chutné. Samozrejme, poznajú aj tie, ktoré sú jedovaté alebo nejedlé, a o to viac si dávajú v lese pozor," povedal pre TASR Pavol Remiaš, jeden z organizátorov podujatia a člen Slovenskej mykologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Horná Nitra je podľa neho dosť bohatá na rozmanitosť druhov húb, ide totiž o pomedzie medzi juhom a severnými oblasťami, čím sa tam vyskytujú skoro všetky druhy húb, ktoré na Slovensku rastú.

„Hubárska sezóna na hornej Nitre bola na začiatku veľmi rozpačitá. Z jari to bolo ešte dobré, rástli tu hríby sosnové, ktoré sú tu tradičné. Potom zase veľmi dlho nepršalo, až do konca augusta. Neskôr sem tam zapršalo, ale stále to bolo ešte málo. Koncom septembra sa hubárska sezóna celkom rozbehla a trvá doteraz," priblížil Remiaš. Minulý ročník výstavy v Malinovej ponúkol 209 druhov húb, z nich 95 percent odborníci aj určili. Tento rok na regionálnej výstave prekonali rekord, hornonitrianski hubári priniesli viac ako 220 druhov. Súčasťou podujatia bola poradňa, premietanie filmov, výstava fotografií i ochutnávka jedál z húb. Najúspešnejším hubárom vrátane detí porota udelila vecné ceny.